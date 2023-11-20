Кривцов о лидерстве «Краснодара»: «Больше стали создавать моментов во флангах. До этого больше через середину старались играть»

Теги премьер-лига Россия Краснодар Никита Кривцов Футбол

Никита Кривцов объяснил лидерство «Краснодара» после первого круга Мир РПЛ.

— В чем основной секрет нынешнего «Краснодара», благодаря которому он лидирует в РПЛ после первого круга?

— Да ни в чем. Нет никакого секрета. Просто команда стала играть по-другому. Более концентрированно. Больше стали создавать моментов во флангах. До этого мы больше через середину старались играть. А сейчас, наверное, больше через фланги.

— Еще в октябре у «Краснодара» был довольно комфортный отрыв от «Зенита» в семь очков. Нет паники от того, что он теперь сократился до двух?

— Нет никакой паники. И сейчас все комфортно.

— Почему все-таки растеряли тот отрыв?

— Это футбол. Поэтому и потеряли. (Улыбается.) С «Локомотивом» и ЦСКА — ключевые потери очков. С «Локо» пропустили на последних секундах, с ЦСКА имели моменты в концовке матча, чтобы хотя бы к ничьей свести игру. Но паники из-за этого нет. Готовимся к следующим играм, двигаемся дальше, – сказал хавбек «Краснодара».

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