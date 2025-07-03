Джикия может отказаться от перехода в «Антальяспор», если с клуба не снимут трансферный бан (Metaratings)

Георгий Джикия может не перейти в «Антальяспор» в связи с трансферным баном.

Ранее стало известно , что экс-защитник «Спартака» подписал 2-летнее соглашение с турецким клубом. Однако трансфер по-прежнему не оформлен в связи с запретом ФИФА на регистрацию новичков из-за задолженностей перед бывшими футболистами клуба.

По данным Metaratings.ru, несмотря на договоренность о переходе в «Антальяспор», Джикия вправе отозвать свою подпись под предварительным контрактом и искать себе новую команду, если с турецкого клуба не будет снят трансферный бан.

На «Антальяспор » наложен трансферный бан из-за долга в 5 млн евро, но руководство не может найти эти деньги. Ранее стало известно, что из-за финансовых проблем «Антальяспор» был вынужден отложить начало первого сбора, поскольку не смог найти 300 тысяч евро. На первой тренировке команды в межсезонье оказалось всего 15 игроков. Также команду готов покинуть главный тренер, если бан будет не снят, а сбор не начнется вовремя.