Хавбек России U21 Дмитриев: «Поймали связь с Кокшаровым. Он высокий форвард, откликается на мои передачи, приятно с ним играть»

Игорь Дмитриев рассказал о взаимодействии с Александром Кокшаровым.

Полузащитник молодежной сборной России выразил мнение после товарищеского матча с минским « » (3:4).

«Кажется, все заметили, что первый тайм у нас не особо получился. Во втором тайме начали больше атаковать, но, как и в матче с молодежкой Беларуси, подвела реализация. Там мы добились уверенной победы, но могли забивать еще больше.

В концовке должны были отыгрываться. Если бы было побольше времени, то забили бы еще, но, конечно, не в этом причина нашего поражения. Сегодня мы пропустили много голов, допустили большое количество контратак и не реализовали свои моменты.

Я чувствовал, что все были заряжены, с начала второго тайма много обыгрывали и били по воротам, но не получалось забить. Забили только в конце второго тайма, всех это еще больше завело. А после этого минское «Динамо» село чуть пониже, они не выбегали в контратаки, не контролировали мяч, поэтому мы перехватили инициативу.

Я думаю, что мы поймали связь с в Бразилии, у нас там начало хорошо получаться. Он высокий форвард, который все время откликается на мои передачи. А я как раз люблю обыгрывать и затем искать центрального нападающего в штрафной. Поэтому мне с Сашей очень приятно играть», – сказал .

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