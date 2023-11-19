Куальярелла завершил карьеру в 40 лет. Он был без клуба с лета

Теги Удинезе Сампдория Торино Фабио Куальярелла Ювентус сборная Италии по футболу серия А Италия Наполи Футбол

Фабио Куальярелла объявил о завершении карьеры.

Сейчас экс-нападающему «Сампдории», «Торино», «Ювентуса», «Наполи» и «Удинезе» 40 лет. С августа он находился в статусе свободного агента – срок его контракта с «Сампдорией» истек.

«Да, конечно, я делаю это вынужденно. Возможно, какое-то предложение и поступило бы, но я в неподходящей для выхода на поле форме.

У меня всегда будут мечты. Одна из них – остаться в мире футбола и понять, какая роль в нем мне подходит. Но у меня впереди очень много времени, чтобы понять, какой путь мне подходит», – сказал Куальярелла.

В ходе карьеры Фабио взял 6 трофеев в составе «Ювентуса»: трижды стал чемпионом Италии, дважды выиграл Суперкубок страны и один раз стал победителем Кубка. В сезоне-2018/19 с 26 голами он стал лучшим бомбардиром Серии А, выступая за «Сампдорию».

Всего у Куальяреллы 238 голов в 717 матчах на клубном уровне.

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31 комментарий

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Zidane 21
последний из итальянских нападающих который мог сыграть нестандартно, спасибо за всё Фабио и за тот гол между ног Чеху.
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Alex
Самый недооценённый нападающий в истории. Какие конфеты забивал
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Zidane 21
Ответ Великий Алонсо
Более легендарный футболист чем Месси, отличный игрок.
Роналду, кстати, забил меньше чем Квальярелла в чемпионате Италии 2018-19
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MachineGunKelly
знатно унижал Роналду в гонке бомбардиров
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corazón blanco
Классный был игрок, может получилась и не самая яркая карьера по количеству трофеев и регалий, тем не менее ему есть, что вспомнить и чем гордиться. Стать лучшим бомбардиром Серии А таком возрасте да еще и в таком клубе- дорогого стоит.
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Сергей Орлов
Ответ Alex
Самый недооценённый нападающий в истории. Какие конфеты забивал
Вполне оцененнный. Вершин не достиг, но и говном не был.
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ExcusezMoi
Гол в ворота Словакии на ЧМ 2010 до сих пор один из любимых, которые я видел. Чистое футбольное мастерство, положить таким образом, особенно когда твоей команде нужен гол на последних минутах, а соперник встал автобусом.
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Бронислав Каминский
Хозяин нашего Криштиану...
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Бронислав Каминский
Ответ Великий Алонсо
Более легендарный футболист чем Месси, отличный игрок.
Ахахах Квальярелла обошел Кринжа в гонке бомбардиров в каком-то сезоне)
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Юсуф Тайсумов
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Ответ Великий Алонсо
Более легендарный футболист чем Месси, отличный игрок.
2 года натягивал Кристинку
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Almaz KENZHEBEKOV
шикарная статистика
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Александр Зубков
Ответ Сергей Орлов
Вполне оцененнный. Вершин не достиг, но и говном не был.
Странно тогда, что в Тотенхеме не играл.
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gerudes
Ответ MachineGunKelly
знатно унижал Роналду в гонке бомбардиров
Так-то почти ровесники.
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VERBLYUD
Ответ Cyle Rayner
Месси забил меньше, чем 20 игроков в лиге 1 в 2022
Вот только Месси не был страйкером в ПСЖ, а Криштик был в Юве))
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TealFountain853
Ответ Zidane 21
Роналду, кстати, забил меньше чем Квальярелла в чемпионате Италии 2018-19
Роналду просто решил дать фору «молодым»))
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LaffyTaffy
Лучшие голы Фабио:

https://youtu.be/akuEgN9P4cc?si=l0wD08v6CIiJ3bKY
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riverman1980
Из чрезмерной мнительности поддался на манипуляции подонка и показал, наверное, половину из того на что был способен, но его чумовые голы останутся в памяти. Спасибо, Фабио!

Итальянский Керж ))
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Aidos9419
гол дальним ударом с парашютом..но забыл кому забили, но этот гол для меня лучшим на ЧМ 2010, после гола ван Бронкхорста
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Заяцволк
Слушайте, есть такое предположение. Кажется, что Алонсо на самом деле красавец, он даёт другим пользователям возможность насладиться своей адекватностью, и собрать плюсов на ответах к его комментариям ) Я иногда тоже что-то подобное проворачиваю, специально для угара пишу откровенную чушь, вот недавно была новость со списком номинантов на лучшего футболиста Африки, и я там написал "А где Винисиус ?". И реально, последовали комменты типа "Ты чё, географию не знаешь что ли ?", потом я там загнался ещё дальше, отвечал мол "Что не так ? Негры в Африке" и т.п., в общем дико угарно было, от таких комментов люди сразу чувствуют своё превосходство, у них поднимается самооценка, они отвечают, и им ставят плюсы за их адекватные ответы ) Поэтому возможно и Алонсо так делает, ну не факт конечно, но посмотрите, все ответившие ему по фактам получили плюсы ))
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БолельщикСоСтажем
Легенда! Эх, ушла эпоха итальянских мужиков
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iluvatar
Очередной игрок легендарный эпохи закончил карьеру, удачи на гражданке.)
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QWertY
Если Бадр парень Кришти, то Квальярелла пахан Кришти😂
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Ихарь Окенфэйлов
Для Сампы конечно настоящая легенда. И в Юве тоже оставил хорошую память о себе
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Антон Фалафель
Грёбанные шейхи могли бы и пристроить легенду.
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Francesc Fàbregas
спасибо за всё)
один из лучших голов в истории футбола именно у него 💙🤍
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