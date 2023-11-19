Куальярелла завершил карьеру в 40 лет. Он был без клуба с лета

Фабио Куальярелла объявил о завершении карьеры.

Сейчас экс-нападающему «Сампдории», « », «Ювентуса», « » и « » 40 лет. С августа он находился в статусе свободного агента – срок его контракта с «Сампдорией» истек.

«Да, конечно, я делаю это вынужденно. Возможно, какое-то предложение и поступило бы, но я в неподходящей для выхода на поле форме.

У меня всегда будут мечты. Одна из них – остаться в мире футбола и понять, какая роль в нем мне подходит. Но у меня впереди очень много времени, чтобы понять, какой путь мне подходит», – сказал .

В ходе карьеры Фабио взял 6 трофеев в составе « »: трижды стал чемпионом Италии, дважды выиграл Суперкубок страны и один раз стал победителем Кубка. В сезоне-2018/19 с 26 голами он стал лучшим бомбардиром Серии А, выступая за «Сампдорию».

Всего у Куальяреллы 238 голов в 717 матчах на клубном уровне.

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