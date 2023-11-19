Куальярелла завершил карьеру в 40 лет. Он был без клуба с лета
Фабио Куальярелла объявил о завершении карьеры.
Сейчас экс-нападающему «Сампдории», «Торино», «Ювентуса», «Наполи» и «Удинезе» 40 лет. С августа он находился в статусе свободного агента – срок его контракта с «Сампдорией» истек.
«Да, конечно, я делаю это вынужденно. Возможно, какое-то предложение и поступило бы, но я в неподходящей для выхода на поле форме.
У меня всегда будут мечты. Одна из них – остаться в мире футбола и понять, какая роль в нем мне подходит. Но у меня впереди очень много времени, чтобы понять, какой путь мне подходит», – сказал Куальярелла.
В ходе карьеры Фабио взял 6 трофеев в составе «Ювентуса»: трижды стал чемпионом Италии, дважды выиграл Суперкубок страны и один раз стал победителем Кубка. В сезоне-2018/19 с 26 голами он стал лучшим бомбардиром Серии А, выступая за «Сампдорию».
Всего у Куальяреллы 238 голов в 717 матчах на клубном уровне.
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https://youtu.be/akuEgN9P4cc?si=l0wD08v6CIiJ3bKY
Итальянский Керж ))
один из лучших голов в истории футбола именно у него 💙🤍