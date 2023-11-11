Кассьерра забил 12-й гол в этой РПЛ – «Краснодару», он лидер гонки бомбардиров. Сперцян, Чалов и Кордоба отстают от форварда «Зенита» на 5 мячей
Матео Кассьерра забил 12-й гол в текущем сезоне Мир РПЛ.
Нападающий «Зенита» сравнял счет в матче 15-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (1:1, второй тайм).
Кассьерра проводит 14-ю игру за «Зенит» в текущем сезоне чемпионата. С 12 голами колумбиец занимает 1-ю строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ. Второе место делят Эдуард Сперцян, открывший счет в матче, Джон Кордоба и Федор Чалов из ЦСКА – у них по 7 голов в чемпионате.
Подробная статистика Матео Кассьерры доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар».
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