Кассьерра забил 12-й гол в этой РПЛ – «Краснодару», он лидер гонки бомбардиров. Сперцян, Чалов и Кордоба отстают от форварда «Зенита» на 5 мячей

Матео Кассьерра забил 12-й гол в текущем сезоне Мир РПЛ.

Нападающий « » сравнял счет в матче 15-го тура Мир с « » (1:1, второй тайм).

Кассьерра проводит 14-ю игру за «Зенит» в текущем сезоне чемпионата. С 12 голами колумбиец занимает 1-ю строчку в списке лучших бомбардиров РПЛ. Второе место делят , открывший счет в матче, Джон Кордоба и Федор Чалов из ЦСКА – у них по 7 голов в чемпионате.

Подробная статистика доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Краснодар».

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