Вратарь «Боруссии» Кобель получил мышечную травму в сборной Швейцарии

Грегор Кобель не сыграет за Швейцарию с Косово в квалификации Евро-2024.

Голкипер « » Дортмунд получил повреждение в расположении национальной команды. У него выявлена мышечная травма.

На замену 25-летнему футболисту будет вызван Антони Рачоппи («Янг Бойз»).

25 ноября дортмундцев ожидает встреча с «Боруссией» Менхенгладбах, а 28-го – с «Миланом».

Со статистикой можно ознакомиться здесь.

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