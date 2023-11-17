Вратарь «Боруссии» Кобель получил мышечную травму в сборной Швейцарии
Грегор Кобель не сыграет за Швейцарию с Косово в квалификации Евро-2024.
Голкипер «Боруссии» Дортмунд получил повреждение в расположении национальной команды. У него выявлена мышечная травма.
На замену 25-летнему футболисту будет вызван Антони Рачоппи («Янг Бойз»).
25 ноября дортмундцев ожидает встреча с «Боруссией» Менхенгладбах, а 28-го – с «Миланом».
Со статистикой Кобеля можно ознакомиться здесь.
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