Сборная Австралии пожертвует на гуманитарные нужды для Газы часть выплат за матч с Палестиной

Сборная Австралии сделает пожертвование Газе на гуманитарные нужды.

Австралийская команда отдаст на эти цели часть выплат за матч отбора на ЧМ-2026 с Палестиной, который пройдет 21 ноября в Кувейте, сообщает Reuters.

Сумма пожертвования не называется, но уточняется, что она будет пятизначной. Футбольная федерация Австралии также добавит сумму, равную пожертвованию сборной.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября. Израиль утверждает, что боевики ХАМАС убили 1200 человек и взяли около 240 заложников. Органы здравоохранения сектора Газа заявляют, что в результате израильского контрнаступления погибло более 11000 палестинцев.

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