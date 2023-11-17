Сборная Австралии пожертвует на гуманитарные нужды для Газы часть выплат за матч с Палестиной

Теги Сборная Австралии по футболу Федерация футбола Австралии Сборная Палестины по футболу ЧМ-2026 Политика деньги Футбол

Сборная Австралии сделает пожертвование Газе на гуманитарные нужды.

Австралийская команда отдаст на эти цели часть выплат за матч отбора на ЧМ-2026 с Палестиной, который пройдет 21 ноября в Кувейте, сообщает Reuters.

Сумма пожертвования не называется, но уточняется, что она будет пятизначной. Футбольная федерация Австралии также добавит сумму, равную пожертвованию сборной.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 7 октября. Израиль утверждает, что боевики ХАМАС убили 1200 человек и взяли около 240 заложников. Органы здравоохранения сектора Газа заявляют, что в результате израильского контрнаступления погибло более 11000 палестинцев.

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4 комментария

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Экспертное мнение
То есть они в принципе признают, что израильтяне убийцы, но никаких санкций все равно не будет, клоуны
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Гномович!
Так они же все эти пожертвования на судейскую бригаду ЧМ 22 потратили.
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Дядя ТУРА
Ответ Bullet91
сейчас Австралийцев назовут хамасовцами, ведь евреи страдали от Гитлера, им модно убивать кого угодно и сколько угодно
ерунду не пиши.
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