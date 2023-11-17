Черенчиков покинул «Амкар». Клуб не продлил контракт с тренером из-за вылета во Вторую лигу Б

Теги Амкар Иван Черенчиков Валерий Чупраков отставки Вторая лига Б Вторая лига А Футбол

Президент «Амкара» объяснил уход Ивана Черенчикова с поста главного тренера.

«Контракты тренерского штаба действовали до 15 ноября. При выполнении задачи контракты бы продлились. Задачи не выполнены — контракты будут закрыты. Возможно, новый тренер кого-то оставит из нынешнего штаба», – сказал Валерий Чупраков.

По итогам осенней части сезона пермяки вылетели из группы «Серебро» дивизиона А в дивизион Б Второй лиги.

Иван Черенчиков и его штаб возглавили «Амкар» 5 апреля 2023 года после отставки штаба Рустема Хузина.

Черенчиков в качестве футболиста провел в пермском клубе 15 сезонов с 2002 по 2017 год, отыграв более 250 матчей в Мир РПЛ, Фонбет Кубке России и Лиге Европы.

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1 комментарий

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mars
Время, остановись. Ещё вчера Черенчиков был перспективным защитником
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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