Каряка может возглавить «Текстильщик». Колыванов не вывел клуб в группу «Золото» Второй лиги
Андрей Каряка может стать главным тренером «Текстильщика».
45-летний специалист провел переговоры о назначении в клуб из Иваново, сообщает «ФНЛ с Ильевым».
В настоящее время Каряка возглавляет «Родину Медиа» из Медиалиги.
«Текстильщик» под руководством Игоря Колыванова не выполнил задачу на сезон – не вышел в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги, заняв в «Серебре» 5-е место.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Комментарии