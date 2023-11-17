Каряка может возглавить «Текстильщик». Колыванов не вывел клуб в группу «Золото» Второй лиги

Теги Андрей Каряка Игорь Колыванов Текстильщик отставки Родина Медиа Вторая лига А Футбол

Андрей Каряка может стать главным тренером «Текстильщика».

45-летний специалист провел переговоры о назначении в клуб из Иваново, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

В настоящее время Каряка возглавляет «Родину Медиа» из Медиалиги.

«Текстильщик» под руководством Игоря Колыванова не выполнил задачу на сезон – не вышел в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги, заняв в «Серебре» 5-е место.

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