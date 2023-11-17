Каряка может возглавить «Текстильщик». Колыванов не вывел клуб в группу «Золото» Второй лиги

Андрей Каряка может стать главным тренером «Текстильщика».

45-летний специалист провел переговоры о назначении в клуб из Иваново, сообщает «ФНЛ с Ильевым».

В настоящее время возглавляет «Родину Медиа» из Медиалиги.

« » под руководством не выполнил задачу на сезон – не вышел в группу «Золото» дивизиона А Второй лиги, заняв в «Серебре» 5-е место.

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?