Роналду о сборной Португалии: «Ощущение радости каждый раз, когда возвращаюсь в команду!»

Криштиану Роналду рад оказаться в расположении сборной Португалии.

«Ощущение радости каждый раз, когда возвращаюсь в нашу команду!» – написал 38-летний форвард «Аль-Насра» в соцсетях, выложив фотографии из расположения сборной Португалии.

Напомним, Португалии предстоят матчи отбора Евро-2024 против Лихтенштейна и Исландии.

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