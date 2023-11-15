Роналду о сборной Португалии: «Ощущение радости каждый раз, когда возвращаюсь в команду!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду рад оказаться в расположении сборной Португалии.

«Ощущение радости каждый раз, когда возвращаюсь в нашу команду!» – написал 38-летний форвард «Аль-Насра» в соцсетях, выложив фотографии из расположения сборной Португалии.

Напомним, Португалии предстоят матчи отбора Евро-2024 против Лихтенштейна и Исландии.

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14 комментариев

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ApXuMaHqPuT
Трепещи, Лихтенштейн!✊
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cektor
..... когда играешь против Лихтенштейна
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totocash
про месси вроде не указано, посмотрим сколько фанатов придет на новость
+6
-3
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Случайно заскочил
Надеюсь в этот раз он приехал в сборную с достаточно длинными волосами
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bestvideox
Лихтенштейн подходит для улучшения рекордов Роналду.
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Экспертное мнение
Кто в курсе, он все таки поздравил команду с исторической победой 9-0 над Люксембургом? Или без него не считается?
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Кашшай Чакырович
На самом деле Роналду самый великий футболист в истории , великие проявляют себя в матчах с Лихтенштейном и Люксембургом , а обосраться на 5 ЧМ ничего не значит , ЧМ это так для лошков !
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Экспертное мнение
Кто в курсе, он все таки поздравил команду с исторической победой 9-0 над Люксембургом? Или без него не считается?
Да, поздравил. Гугл удалил?
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Кино Музыка
Высокие отношения.
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Кашшай Чакырович
Португальский журналист: Роналду это мешок картошки не бьёт , не бежит , не играет )))
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White Bone
Готовится праздновать голы Лихтенштейну и требовать золотой мяч))
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андрей быцюк
Ответ totocash
про месси вроде не указано, посмотрим сколько фанатов придет на новость
первый пошел)
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Kahn01
Ответ cektor
..... когда играешь против Лихтенштейна
А почему другие не забивают «Лихтенштейнам» если это так просто? Только топ игроки почему-то
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