У Энцо 10 (3+7) очков в 7 последних матчах за «Челси». Результативное действие – в каждой из этих игр

Энцо Фернандес продлил результативную серию в «Челси» до 7 матчей.

Аргентинец ассистировал Николасу Джексону в матче АПЛ с «Брентфордом » (2:1, второй тайм).

На отрезке последних 7 игр в клубе у полузащитника 3 гола и 7 результативных передач, он отмечается результативным действием в каждой из этих игр.

Подробная статистика Энцо доступна здесь .

Энцо расстался с женой-инфлюенсером, которая была его возлюбленной детства и родила двоих детей. Игрок «Челси» захотел пожить отдельно