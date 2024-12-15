У Энцо 10 (3+7) очков в 7 последних матчах за «Челси». Результативное действие – в каждой из этих игр
Энцо Фернандес продлил результативную серию в «Челси» до 7 матчей.
Аргентинец ассистировал Николасу Джексону в матче АПЛ с «Брентфордом» (2:1, второй тайм).
На отрезке последних 7 игр в клубе у полузащитника 3 гола и 7 результативных передач, он отмечается результативным действием в каждой из этих игр.
Подробная статистика Энцо доступна здесь.
Энцо расстался с женой-инфлюенсером, которая была его возлюбленной детства и родила двоих детей. Игрок «Челси» захотел пожить отдельно
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Спортс’’
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