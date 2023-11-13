Смотрите матч молодежных сборных Беларусь – Россия эксклюзивно на Кинопоиске, во сколько прямая трансляция матча 15 ноября

Теги сборная России U-21 сборная Беларуси U-21 товарищеские матчи (сборные) Футбол

В среду, 15 ноября, в товарищеском матче сыграют молодежные сборные БеларусьРоссия

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Во сколько играют сборная Беларуси (U-21) – сборная России (U-21)

  • Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.

Сборная Беларуси (U-21): все новости

Сборная России (U-21): все новости

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