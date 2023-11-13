Смотрите матч молодежных сборных Беларусь – Россия эксклюзивно на Кинопоиске, во сколько прямая трансляция матча 15 ноября
В среду, 15 ноября, в товарищеском матче сыграют молодежные сборные Беларусь – Россия
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет в Гомеле.
- Смотрите встречу в прямом эфире эксклюзивно на сервисе Кинопоиск HD.
Во сколько играют сборная Беларуси (U-21) – сборная России (U-21)
- Начало матча запланировано на 18:30 по московскому времени.
Сборная Беларуси (U-21): все новости
Комментарии