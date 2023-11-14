Хавбек СКА Подберезкин о поколениях: «Сейчас можешь сказать что-то молодому – и получишь пять слов в ответ. Все воспринимается в штыки»

Вячеслав Подберезкин высказался о современных молодых игроках.

— В чем главные трудности с нынешней молодежью?

​​​​​​​— Поколение другое, чем мы. Раньше ты не мог ни слова, ни полслова сказать. Ты слушал, впитывал, и это казалось нормой.

Сейчас, к сожалению, ты можешь сказать что-то молодому – и получишь пять слов в ответ. Пытаешься кому-то подсказать, может быть, в неправильном тоне, но это все воспринимается в штыки. И уже нет больше желания подсказывать и еще что-то делать для ребят.

Каждый делает свой выбор. Раньше тебе взрослый человек мог напихать что-то, и ты это воспримешь нормально. Неважно, в каком тоне. После тренировки он подойдет, извинится, скажет, что это эмоции. И ты это не воспринимал как крик, а воспринимал как помощь. А сейчас...

​​​​​​​— Лоськов так мог напихать?

​​​​​​​— Да любой, кто старше тебя, даже если на два-три года. Мы старались послушать, принять все. А сейчас очень много дается шансов молодым. И хочется, чтобы это все правильно воспринималось. Хочешь, чтобы они росли, потому что сейчас...

​​​​​​​— Существует теория, что у современной молодежи много времени отнимает компьютер и другие онлайн-развлечения. В ваше время тот же интернет уже был, но соцсети еще не до такой степени развились.

​​​​​​​— Много причин, но мне кажется, что соцсети ​​​​​​​не основная проблема. Может быть, в наше время это тоже было. И мы также в них сидели. Просто мне кажется, что мы более активно впитывали то, чему нас пытались учить старшие ребята.

А сейчас другое поколение. Хорошо это или плохо, я не знаю. После этого поколения будет еще другое поколение. И те ребята, что сейчас, когда станут постарше, тоже будут не понимать, почему молодежь не такая, как они, – сказал 31-летний хавбек хабаровского СКА, выступавший ранее за «Краснодар», «Рубин» и «Урал».

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