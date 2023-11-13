«Мальме» стал чемпионом Швеции в 23-й раз. Команда опередила «Эльфсборг», обыграв его в последнем туре

Теги высшая лига Швеция Эльфсборг Мальме Футбол

«Мальме» стал чемпионом Швеции благодаря победе в последнем туре.

Перед 30-м туром чемпионата Швеции «Мальме» занимал 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Эльфсборга» на 3 очка. Эти команды встретились в последнем туре. 

Эта игра закончилась победой «Мальме» со счетом 1:0. «Небесно-голубые» завоевали чемпионский титул, опередив соперника благодаря лучшей разнице мячей. 

«Мальме» стал чемпионом Швеции в 23-й раз – никто не делал это чаще. Второе место по этому показателю занимает «Гетеборг» – у него 18 титулов. 

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3 комментария

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Дмитрий Орлов
Ответ Theodor Herzl
Эльфсборг - шведский Байер
У Эльфсборга 6 чемпионских титулов, последний - в 2012
+2
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+2
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Streetbor
Золотой матч как по заказу)
+1
0
+1
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