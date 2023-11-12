Квалификация Евро-2024. Израиль встретится с Косово в перенесенном матче

Теги результаты сборная Израиля по футболу сборная Косово по футболу квалификация Евро-2024 Футбол

Израиль сыграет с Косово в перенесенном матче квалификации Евро-2024.

Встреча должна была состояться 15 октября, но из-за вторжения палестинских боевиков из группировки ХАМАС 7 октября игру перенесли.

Матч пройдет в Косово на стадионе имени Фадиля Вокрри.

Квалификация Евро-2024

8-й тур

Косово – Израиль
Дата проведения
12 ноября, 22.45, «стадион Фадиля Вокрри»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Сколько же споров из-за матча Израиля: перенос игры «Мальорки», заявка с одним легионером, 4 встречи за 9 дней

Таблицы отбора Евро-2024

Статистика отбора Евро-2024

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Лучше бы такие матчи проводить на нейтральном поле, например в Махачкале, там израильтян приняли бы с радушием.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Leon Petov
Ответ Назар Игорь
Лучше бы такие матчи проводить на нейтральном поле, например в Махачкале, там израильтян приняли бы с радушием.
А ответный матч в Белграде?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Ответ Leon Petov
А ответный матч в Белграде?
Сербия сугубо нейтральная и безопасная страна, там нет дикарей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий