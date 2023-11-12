Квалификация Евро-2024. Израиль встретится с Косово в перенесенном матче

Израиль сыграет с Косово в перенесенном матче квалификации Евро-2024.

Встреча должна была состояться 15 октября, но из-за вторжения палестинских боевиков из группировки ХАМАС 7 октября игру перенесли.

Матч пройдет в Косово на стадионе имени Фадиля Вокрри.

Квалификация Евро-2024

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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Статистика отбора Евро-2024

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