Ташуев признан лучшим тренером месяца в РПЛ. «Факел» выиграл 3 из 4 матчей лиги в октябре

Теги премьер-лига Россия рейтинги болельщики Сергей Ташуев Факел Футбол

Сергей Ташуев признан лучшим тренером месяца в Мир РПЛ.

Главный тренер «Факела» побели в голосовании болельщиков, набрав 64% голосов.

Кроме того, он был признан лучшим тренером месяца по мнению всех экспертов «Матч Премьер» и 4 из 5 экспертов РПЛ. 

В октябре «Факел» провел 4 матча в рамках РПЛ, одержав 3 победы и 1 раз сыграв вничью.

Воронежский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице лиги – он набрал 19 очков после 15 туров. 

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16 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Тереку привет!
+23
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vzi
Удивительный тренер.
С предсезонкой не может, а пожарным по ходу я чемпионата - пожалуйста.
+14
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Новый тренер ФК Спартак
Ответ Oleg Kolesnikov
Походу ещё и лучшим тренером ноября может быть, Факел после его прихода - топ-3 команда РПЛ по набранным очкам, после Зенита и Краснодара. Жаль, что раньше с вадеком не расстались и Ташуева не поставили, глядишь за топ-5 боролись бы, как бы удивительно это не звучало.
Скорее всего по итогу факел будет биться за выживание , хотел бы ошибаться, но нужны креативные игроки центра , пока только на физухе вытаскивают.Но в факеле нравится линия защиты , игроки вроде ноунеймы но не хуже других из куда более богатых клубов. Им бы еще такую же машину как Магаль на другой фланг и в центре кого-то креативного. Еще у них крутой бородатый спартанец в центре, жаль только уже за 30 а так бы в топовой команде на него глянуть)) хотя пусть остается в воронеже и станет легендой клуба, как показал пример Акбашево который в ростов ушел и сел на банку ну такое себе. И атмосфера на стадионе наверно одна из лучших. Считаю такой должен быть клуб региональный, не богатый но боевитый. Обычное у нас выходят в вышку осваивают бюджет и в худшем случае банкротятся.
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Aleksey Yashin
Справедливо
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Severfan
наиболее справедливое решение. я даже покраснел в какой-то момент, глядя как Факел в субботу насиловал оборону ЦСКА
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Bartez1986
а Царь знает, что Ташуев не играл на профессиональном уровне?
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mastersolist
Ромащенко, знай, дело не в тебе
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ltkmaby
Ответ vzi
Удивительный тренер. С предсезонкой не может, а пожарным по ходу я чемпионата - пожалуйста.
Не умеет готовить команду к чемпионату, это не редкость. Ну и наверное нет сильного тренерского штаба, чтобы помочь ему в этом.
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Спартак сила
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Иван Новиков
А гений в этом сезоне выигрывал этот приз?
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Bill Zapulil
Вот так вот. Я честно говоря ещё после далекой Кубани его задвинул. А вот на тебе!
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Дмитрий Иванов
Выходит, цска еще отскочил ?
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k1ks
Забавно что титанов проголосовал за Семака… для чего?
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KKA
Ответ vzi
Удивительный тренер. С предсезонкой не может, а пожарным по ходу я чемпионата - пожалуйста.
Видимо, мотиватор хороший)
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ltkmaby
Ответ Oleg Kolesnikov
Походу ещё и лучшим тренером ноября может быть, Факел после его прихода - топ-3 команда РПЛ по набранным очкам, после Зенита и Краснодара. Жаль, что раньше с вадеком не расстались и Ташуева не поставили, глядишь за топ-5 боролись бы, как бы удивительно это не звучало.
Не факт, Ташуев зашел в клуб в нужный момент, чуть раньше или позже, могло бы не покатить.
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