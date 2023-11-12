Ташуев признан лучшим тренером месяца в РПЛ. «Факел» выиграл 3 из 4 матчей лиги в октябре

Сергей Ташуев признан лучшим тренером месяца в Мир РПЛ.

Главный тренер « » побели в голосовании болельщиков, набрав 64% голосов.

Кроме того, он был признан лучшим тренером месяца по мнению всех экспертов «Матч Премьер» и 4 из 5 экспертов РПЛ.

В октябре «Факел» провел 4 матча в рамках , одержав 3 победы и 1 раз сыграв вничью.

Воронежский клуб занимает 10-е место в турнирной таблице лиги – он набрал 19 очков после 15 туров.

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