Чемпионат Испании. «Атлетик» сыграет с «Сельтой», «Реал Мадрид» примет «Валенсию» в субботу, «Барселона» – «Алавес» в воскресенье

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«Атлетик» сыграет с «Сельтой» в 13-м туре Ла Лиги.

В субботу «Альмерия» примет «Реал Сосьедад», «Гранада» – «Хетафе», «Реал Мадрид» – «Валенсию».

В воскресенье «Барселона» будет противостоять «Алавесу», «Севилья» – «Бетису», «Атлетико» – «Вильярреалу».

Чемпионат Испании

13-й тур

Атлетик – Сельта
Дата проведения
10 ноября, 23.00, «Сан-Мамес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Райо Вальекано – Жирона
Дата проведения
11 ноября, 16.00, «Кампо де Вальекас»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Альмерия – Реал Сосьедад
Дата проведения
11 ноября, 18.15, «Медитерранео»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Гранада – Хетафе
Дата проведения
11 ноября, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Осасуна – Лас-Пальмас
Дата проведения
11 ноября, 20.30, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Мадрид – Валенсия
Дата проведения
11 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Алавес
Дата проведения
12 ноября, 18.15, «Олимпик Льюис Компанис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Севилья – Бетис
Дата проведения
12 ноября, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетико – Вильярреал
Дата проведения
12 ноября, 23.00, «Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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7 комментариев

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Рустам Атаев
сколько прекрасных матчей нас ожидает!
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Jon han
Мне очень будет интересно посмотреть на матч Райо валекано-Жирона.
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Алекс Мамедов
Барселона должна побеждать Алавес, Ну а Валенсия должна побеждать судейский клаб реал!.
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Алекс Мамедов
Бывший футболист и тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан восторженно высказался о нападающем «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеле Месси.

«Я видел вещи, которые происходят на поле, раньше других на секунду. Но ты оказываешься впереди остальных на три секунды», — приводит слова Зидана Madrid Universal p.s.Ярый Мадридист Зидан восхищён игрой Месси, думаю теперь для болельщиков Реала окончательно стало ясно что Месси лучший игрок в истории футбола. О роналду Зидан не слова.
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