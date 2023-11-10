Чемпионат Испании. «Атлетик» сыграет с «Сельтой», «Реал Мадрид» примет «Валенсию» в субботу, «Барселона» – «Алавес» в воскресенье
«Атлетик» сыграет с «Сельтой» в 13-м туре Ла Лиги.
В субботу «Альмерия» примет «Реал Сосьедад», «Гранада» – «Хетафе», «Реал Мадрид» – «Валенсию».
В воскресенье «Барселона» будет противостоять «Алавесу», «Севилья» – «Бетису», «Атлетико» – «Вильярреалу».
13-й тур
- Дата проведения
- 10 ноября, 23.00, «Сан-Мамес»
- Дата проведения
- 11 ноября, 16.00, «Кампо де Вальекас»
- Дата проведения
- 11 ноября, 18.15, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.30, «Нуэво Лос Карменес»
- Дата проведения
- 11 ноября, 20.30, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 11 ноября, 23.00, «Сантьяго Бернабеу»
- Дата проведения
- 12 ноября, 18.15, «Олимпик Льюис Компанис»
- Дата проведения
- 12 ноября, 20.30, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 12 ноября, 23.00, «Метрополитано»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
«Я видел вещи, которые происходят на поле, раньше других на секунду. Но ты оказываешься впереди остальных на три секунды», — приводит слова Зидана Madrid Universal p.s.Ярый Мадридист Зидан восхищён игрой Месси, думаю теперь для болельщиков Реала окончательно стало ясно что Месси лучший игрок в истории футбола. О роналду Зидан не слова.