Артета о 3:1 с «Бернли»: «Арсенал» доминировал, судейство было идеальным, ВАР – на высшем уровне. Полностью заслуженная победа»

Теги Эмирейтс Микель Артета премьер-лига Англия Арсенал судьи Бернли Леандро Троссард видеоповторы Александр Зинченко Футбол

Микель Артета доволен игрой «Арсенала в матче с «Бернли».

В 12-м туре АПЛ «канониры» на своем поле одержали победу со счетом 3:1.

«Очень доволен игрой и тем, как команда доминировала. Мы полностью заслужили победу в этом матче.

Мы провоцируем защищаться, особенно против организованных команд, соперник оборонялся очень хорошо. Сегодня мы много создавали и каждый раз представляли угрозу.

Момент [со вторым голом] был идеальным. Команда отреагировала мгновенно, в самый подходящий момент. Мы команда, которая по большей части добивается [поставленных целей]. Если команда хочет обороняться, это должно быть преимуществом.

Зинченко был великолепен в атаке и в обороне. Он проявил большую решительность».

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«Особенный [гол], потому что он рискнул собой, и теперь его имя будет связано с красивым числом. Прекрасный момент.

Судейство было идеальным. Не спрашивайте меня, когда [что-то идет не так]. ВАР был на высшем уровне», – сказал главный тренер «Арсенала».

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3 комментария

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Алексей Фирстов
Заслуженная победа Арсенала!
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