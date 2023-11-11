Артета о 3:1 с «Бернли»: «Арсенал» доминировал, судейство было идеальным, ВАР – на высшем уровне. Полностью заслуженная победа»
Микель Артета доволен игрой «Арсенала в матче с «Бернли».
В 12-м туре АПЛ «канониры» на своем поле одержали победу со счетом 3:1.
«Очень доволен игрой и тем, как команда доминировала. Мы полностью заслужили победу в этом матче.
Мы провоцируем защищаться, особенно против организованных команд, соперник оборонялся очень хорошо. Сегодня мы много создавали и каждый раз представляли угрозу.
Момент [со вторым голом] был идеальным. Команда отреагировала мгновенно, в самый подходящий момент. Мы команда, которая по большей части добивается [поставленных целей]. Если команда хочет обороняться, это должно быть преимуществом.
Зинченко был великолепен в атаке и в обороне. Он проявил большую решительность».
О Троссарде, забившем 1000-й гол «Арсенала» на «Эмирейтс»
«Особенный [гол], потому что он рискнул собой, и теперь его имя будет связано с красивым числом. Прекрасный момент.
Судейство было идеальным. Не спрашивайте меня, когда [что-то идет не так]. ВАР был на высшем уровне», – сказал главный тренер «Арсенала».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
3 комментария