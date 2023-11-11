ЭСК РФС: Судьи ошибочно засчитали первый гол «Пари НН» в матче с ЦСКА – мяч вышел за боковую в ходе атаки

Судьи ошибочно засчитали первый гол «Пари НН» в ворота ЦСКА.

Московская команда одержала победу над нижегородской в матче 14-го тура Мир (3:2). Армейцы обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с голом Дмитрия Стоцкого.

«Ассистент ошибочно не зафиксировал выход мяча за боковую линию в атакующей фазе команды « », завершившейся взятием ворот команды на 33-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, мяч покинул игровое поле через боковую линию в атакующей фазе команды «Пани НН», предшествовавшей взятию ворот команды ЦСКА.

Ассистент судьи из-за неправильного движения в данной ситуации не смог определить данный факт и разрешил продолжить игру.

Основываясь на всех доступных ракурсах видеопросмотра этой ситуации, ВАР не смог найти четких доказательств очевидной ошибки ассистента и, в соответствии с протоколом ВАР, не стал вмешиваться», – говорится в заключении комиссии.

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