ЭСК РФС: Судьи ошибочно засчитали первый гол «Пари НН» в матче с ЦСКА – мяч вышел за боковую в ходе атаки

Теги ЦСКА премьер-лига Россия судьи Дмитрий Стоцкий Владимир Москалев видеоповторы Пари НН ЭСК РФС Футбол

Судьи ошибочно засчитали первый гол «Пари НН» в ворота ЦСКА.

Московская команда одержала победу над нижегородской в матче 14-го тура Мир РПЛ (3:2). Армейцы обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с голом Дмитрия Стоцкого. 

«Ассистент ошибочно не зафиксировал выход мяча за боковую линию в атакующей фазе команды «Пари НН», завершившейся взятием ворот команды ЦСКА на 33-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, мяч покинул игровое поле через боковую линию в атакующей фазе команды «Пани НН», предшествовавшей взятию ворот команды ЦСКА.

Ассистент судьи из-за неправильного движения в данной ситуации не смог определить данный факт и разрешил продолжить игру.

Основываясь на всех доступных ракурсах видеопросмотра этой ситуации, ВАР не смог найти четких доказательств очевидной ошибки ассистента и, в соответствии с протоколом ВАР, не стал вмешиваться», – говорится в заключении комиссии. 

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15 комментариев

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xrd2rn7d9h
ВАР не смог увидеть выход мяча в аут, ЭСК увидели. Смотрели одни и те же повторы. ¯_(ツ)_/¯
Хотя, может на заседании ЭСК опрашивали местного, вылезшего из земли крота и он подтвердил, что даже он видел выход мяча в аут…
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Кирилл
А под веткой по этому моменту сразу после матча некоторые еще уверяли что мяч не ушел )

Главное, что все равно выиграли и этот момент не испортил результат.
+16
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Клирик
Да он на пол метра вышел, какие сомнения у бокового и основного были, ведь он момент смотрел, просто дичь.
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</c/>
ахахаха я сразу об этом сказал...позорное было судейство...
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Ubik-city
Боковой просто в метре от эпизода стоял и не увидел — сериал «Слепая» на канале ТВ3.
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lovec23
я так и не увидел нормального повтора, интересно как они принимали решение
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Mike 60
Удивительно : ни боковой ни главный судья, ни «варовцы» не увидели очевидный выход мяча в аут . Нужно найти кучу причин ( неправильное положение линейного, неудобный ракурс на экранах Вар ..), чтобы не признавать одного- низкий уровень работы судей .
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Vagner01
Да это было и так понятно! Всем кроме предвзятого судьи!
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Гусеконь
а никто ж не видел...
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Хортон
Ответ xrd2rn7d9h
ВАР не смог увидеть выход мяча в аут, ЭСК увидели. Смотрели одни и те же повторы. ¯_(ツ)_/¯ Хотя, может на заседании ЭСК опрашивали местного, вылезшего из земли крота и он подтвердил, что даже он видел выход мяча в аут…
Даже удивительно, насколько они недалекие люди - сами не понимают, что противоречат себе же.
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catcher69
а зачем тогда этот вар вводили...???
они там без мелкоскопа не видят что ли ???????
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Заборостроитель
А боковой должен за мячом бегать или крайними игроками смотреть? Неправильное движение какое-то придумали
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