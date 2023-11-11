ЭСК РФС: Судьи ошибочно засчитали первый гол «Пари НН» в матче с ЦСКА – мяч вышел за боковую в ходе атаки
Судьи ошибочно засчитали первый гол «Пари НН» в ворота ЦСКА.
Московская команда одержала победу над нижегородской в матче 14-го тура Мир РПЛ (3:2). Армейцы обратились в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть работу арбитра Владимира Москалева в эпизоде с голом Дмитрия Стоцкого.
«Ассистент ошибочно не зафиксировал выход мяча за боковую линию в атакующей фазе команды «Пари НН», завершившейся взятием ворот команды ЦСКА на 33-й минуте матча.
Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, мяч покинул игровое поле через боковую линию в атакующей фазе команды «Пани НН», предшествовавшей взятию ворот команды ЦСКА.
Ассистент судьи из-за неправильного движения в данной ситуации не смог определить данный факт и разрешил продолжить игру.
Основываясь на всех доступных ракурсах видеопросмотра этой ситуации, ВАР не смог найти четких доказательств очевидной ошибки ассистента и, в соответствии с протоколом ВАР, не стал вмешиваться», – говорится в заключении комиссии.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Хотя, может на заседании ЭСК опрашивали местного, вылезшего из земли крота и он подтвердил, что даже он видел выход мяча в аут…
Главное, что все равно выиграли и этот момент не испортил результат.
они там без мелкоскопа не видят что ли ???????