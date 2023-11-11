«Ливерпулю» интересен 17-летний Арчи Грэй. «Лидс» оценивает игрока в 40-50 млн фунтов (Daily Mail)

«Ливерпуль» интересуется игроком «Лидса».

По информации Daily Mail, внимание мерсисайдцев привлек 17-летний . Он может сыграть в центре полузащиты, в опорной зоне и на правом фланге обороны.

« » может попытаться подписать игрока в летнее трансферное окно. «Лидс» не хочет расставаться с Грэем, но, вероятно, будет вынужден его продать, если получит выгодное предложение. «Павлины» оценивают трансферную стоимость Арчи в 40-50 миллионов фунтов.

Отмечается, что интерес к футболисту также проявляют « » и « ».

В текущем сезоне Чемпионшипа Грэй провел 14 матчей. Его статистику можно найти здесь.

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