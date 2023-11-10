Матео Кассьерра: «Победа над «Краснодаром» позволит нам вернуться на первое место. В дальнейшем постараемся не повторить ошибок первого круга»

Матео Кассьерра высказался в преддверии матча с «Краснодаром».

Игра «Зенита» с «быками» пройдет завтра в Санкт-Петербурге в рамках 15-го тура Мир .

– Какой статус, на ваш взгляд, имеет матч «Зенит» – « »? Золотой, позолоченный, или это просто важная, но не ключевая игра чемпионата?

– Это будет очень важный матч! Все игры важны, но эта все-таки немного стоит особняком. Почему? Мы очень давно не поднимались на первую строчку, а сейчас прекрасно понимаем, что в случае успеха возглавим турнирную таблицу. А это именно то, к чему мы стремимся.

В субботу мы должны действовать агрессивно, быстро, показать свой лучший футбол, тем более на правах хозяев поля перед своими болельщиками. Мы знаем, что «Краснодар» хороший соперник, но и «Зенит» очень качественная команда. Нас ждет крайне сложная встреча, но все в наших руках, наша мотивация огромная, и, если мы все сделаем правильно, наши шансы на победу будут велики.

– Анализируете ли вы игру Кордобы, на счету которого 7 забитых мячей в РПЛ? Думаете ли вы о личной дуэли с нападающим «Краснодара»?

– Нет, никаких персональных дуэлей и личных противостояний с Кордобой! Он играет за «Краснодар», я за «Зенит», он хочет победить, я очень хочу победить, у нас разные цели и задачи (улыбается).

Скажу откровенно: я не обращаю внимания на статистику, для меня в приоритете интересы команды. «Зенит» только в середине пути, впереди много матчей, поэтому все мысли только о командной игре, но не о личных цифрах.

– Мы привыкли видеть «Зенит» на вершине турнирной таблицы, однако пока он только второй. Почему?

– Здесь все просто: нам не хватает потерянных очков. К сожалению, мы начали сезон не так, как хотели, проиграли несколько важных матчей, в том числе дома, где по обыкновению сильны и где, независимо от внешних факторов, обязаны показывать свой максимум.

Победа над «Краснодаром» позволит нам вернуться на первое место, а в дальнейшем мы постараемся не повторить ошибок первого круга, – сказал форвард « ».

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!