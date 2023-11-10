Медина переходе из ЦСКА: «Спартак» – самый большой клуб России. Впечатлен, насколько он популярен не только в Москве, но и в любом городе»
Хесус Медина высказался о популярности «Спартака» и переходе из ЦСКА.
– Центр города – не самое традиционное место жительства для футболистов.
– Знаю, многие ребята живут в «Москва-Сити» либо поближе к стадиону. Но мне нравится мой район. Все достопримечательности рядом.
В одну сторону пойдешь – «Лужники», в другую – Красная площадь. Часто спускаюсь в метро «Фрунзенская», сажусь в поезд и доезжаю до центра. И никаких пробок!
– Тебя узнают в метро?
– После перехода в «Спартак» стали узнавать намного чаще! Но я надеваю капюшон, шарф и так привлекаю меньше внимания.
Вообще, меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы, но и любого города, куда мы приезжаем играть.
– Какая у тебя любимая станция в подземке?
– Конкретную не назову, но все они красивее, чем метро в Нью-Йорке!
– Давление после переезда из Нью-Йорка в Москву сопоставимо с тем, что ты испытал летом при переходе в «Спартак» из ЦСКА?
– Понимаю, о чем вы! Прекрасно осознавал, что такой трансфер – это большая редкость. Но я принял такое решение, потому что был убежден: так будет лучше для моей карьеры, для моего будущего.
«Спартак» – это действительно большой клуб. Пожалуй, самый большой в России. Почувствовал, что во мне здесь искренне заинтересованы, и согласился. Сказал ЦСКА спасибо за все и перевернул страницу. Теперь я здесь.
– В Парагвае тоже есть главное дерби. Что будет с игроком, если он перейдет напрямую из «Олимпии» в «Серро Портеньо» или наоборот?
– Бывало и такое. Конечно, подобные ситуации многих удивляют, даже шокируют. К тому же ультрас парагвайских клубов – горячие ребята, от них можно ожидать всякого.
Помня об этом, в первый месяц после перехода в «Спартак» тоже волновался, выходя на улицу. Но потом понял, что все нормально.
– Сразу после новости о переходе много гневных сообщений получил в соцсетях?
– Конечно. Будь я на месте фаната ЦСКА, тоже был бы возмущен и полон злости.
Но я воспринял это спокойно. Понимал, что иначе и не может быть. К тому же от болельщиков «Спартака» получал в основном сообщения в поддержку, пожелания удачи.
– Твой гол на 96-й минуте принес «Спартаку» ничью. Эмоции зашкаливали, при этом игроки часто стараются не слишком активно праздновать мячи в ворота своих бывших команд. Не сдерживал себя в этот момент?
– Еще до матча было ощущение, что обязательно забью. Так бывает. Словно внутренний голос говорил: «Это будет твой день!» Жаль только, что гола не хватило для победы.
Уважаю всех соперников, в том числе ЦСКА, но когда мяч оказался в воротах, думал только о своей команде. Радовался, но при этом сразу побежал в сторону центрального круга, потому что хотелось взять три очка, – сказал парагвайский хавбек «Спартака» Медина.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
Они ж даже в Москве не лучшие, о какой "Всей России" идёт речь?
Даже Динамо Тбилиси выигрывали Еврокубок :))
🗣️ Спартак незаслуженно дисквалифицировали из ЛЕ 2021/22, так бы точно прошли Лейпциг и стали побелителями Лиги Европы
😅 Киевское Динамо дисквалифицировали из Кубка Чемпионов 1968/69 из-за Пражской Весны
🤔 Так бы точно выиграли Кубок Чемпионов?
Потому в 90-х болел строго против Спартака всегда.
Но не признать факта, что Спартак популярен даже у меня в Новосибирске не могу. Но все меньше из числа болел Спартака молодых людей.
Такова специфика неосознанного боления - когда ты молод, ты начинаешь болеть за восхитившую тебя команду. И конечно, в 90-х такой командой для такого типа вхождения в футбол был Спартак.
В моем же случае все не так. Я болею за своих. НО в Новосибирске футбол мертв. Потому болею против гегемонов.
P.S. А Медина сделал глупость.
Впринципе на этом все. Желтушная новость в главных на сайте sports.ru опускает этот сайт на самое днище спортивной медиа.
Ждем таких же достоверных новостей переписанных с заборов в темных переулках.
Хотя, для людей с диагнозом аутизма данное сравнение оскорбительно, извините.
Сиди дальше на лавке, балабол.
Ладно бы, если б просто перешёл в спартак без лишних слов про то, что "В России буду играть только за ЦСКА, мой переход в спартак невозможен", то все бы это поняли. А так, оказалось что обычное трепло. Так ещё и сейчас продолжает грязь лить)