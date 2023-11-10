Медина переходе из ЦСКА: «Спартак» – самый большой клуб России. Впечатлен, насколько он популярен не только в Москве, но и в любом городе»

Хесус Медина высказался о популярности «Спартака» и переходе из ЦСКА.

– Центр города – не самое традиционное место жительства для футболистов.

– Знаю, многие ребята живут в «Москва-Сити» либо поближе к стадиону. Но мне нравится мой район. Все достопримечательности рядом.

В одну сторону пойдешь – «Лужники», в другую – Красная площадь. Часто спускаюсь в метро «Фрунзенская», сажусь в поезд и доезжаю до центра. И никаких пробок!

– Тебя узнают в метро?

– После перехода в «Спартак» стали узнавать намного чаще! Но я надеваю капюшон, шарф и так привлекаю меньше внимания.

Вообще, меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы, но и любого города, куда мы приезжаем играть.

– Какая у тебя любимая станция в подземке?

– Конкретную не назову, но все они красивее, чем метро в Нью-Йорке!

– Давление после переезда из Нью-Йорка в Москву сопоставимо с тем, что ты испытал летом при переходе в «Спартак» из ЦСКА?

– Понимаю, о чем вы! Прекрасно осознавал, что такой трансфер – это большая редкость. Но я принял такое решение, потому что был убежден: так будет лучше для моей карьеры, для моего будущего.

«Спартак» – это действительно большой клуб. Пожалуй, самый большой в России. Почувствовал, что во мне здесь искренне заинтересованы, и согласился. Сказал ЦСКА спасибо за все и перевернул страницу. Теперь я здесь.

– В Парагвае тоже есть главное дерби. Что будет с игроком, если он перейдет напрямую из «Олимпии» в «Серро Портеньо» или наоборот?

– Бывало и такое. Конечно, подобные ситуации многих удивляют, даже шокируют. К тому же ультрас парагвайских клубов – горячие ребята, от них можно ожидать всякого.

Помня об этом, в первый месяц после перехода в «Спартак» тоже волновался, выходя на улицу. Но потом понял, что все нормально.

– Сразу после новости о переходе много гневных сообщений получил в соцсетях?

– Конечно. Будь я на месте фаната ЦСКА, тоже был бы возмущен и полон злости.

Но я воспринял это спокойно. Понимал, что иначе и не может быть. К тому же от болельщиков «Спартака» получал в основном сообщения в поддержку, пожелания удачи.

– Твой гол на 96-й минуте принес «Спартаку» ничью. Эмоции зашкаливали, при этом игроки часто стараются не слишком активно праздновать мячи в ворота своих бывших команд. Не сдерживал себя в этот момент?

– Еще до матча было ощущение, что обязательно забью. Так бывает. Словно внутренний голос говорил: «Это будет твой день!» Жаль только, что гола не хватило для победы.

Уважаю всех соперников, в том числе ЦСКА, но когда мяч оказался в воротах, думал только о своей команде. Радовался, но при этом сразу побежал в сторону центрального круга, потому что хотелось взять три очка, – сказал парагвайский хавбек « » .

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