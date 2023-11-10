Медина переходе из ЦСКА: «Спартак» – самый большой клуб России. Впечатлен, насколько он популярен не только в Москве, но и в любом городе»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Хесус Медина Футбол

Хесус Медина высказался о популярности «Спартака» и переходе из ЦСКА.

– Центр города – не самое традиционное место жительства для футболистов.

– Знаю, многие ребята живут в «Москва-Сити» либо поближе к стадиону. Но мне нравится мой район. Все достопримечательности рядом.

В одну сторону пойдешь – «Лужники», в другую – Красная площадь. Часто спускаюсь в метро «Фрунзенская», сажусь в поезд и доезжаю до центра. И никаких пробок!

– Тебя узнают в метро?

– После перехода в «Спартак» стали узнавать намного чаще! Но я надеваю капюшон, шарф и так привлекаю меньше внимания.

Вообще, меня впечатлило, насколько «Спартак» популярен. Это касается не только Москвы, но и любого города, куда мы приезжаем играть. 

– Какая у тебя любимая станция в подземке?

– Конкретную не назову, но все они красивее, чем метро в Нью-Йорке!

– Давление после переезда из Нью-Йорка в Москву сопоставимо с тем, что ты испытал летом при переходе в «Спартак» из ЦСКА?

– Понимаю, о чем вы! Прекрасно осознавал, что такой трансфер – это большая редкость. Но я принял такое решение, потому что был убежден: так будет лучше для моей карьеры, для моего будущего.

«Спартак» – это действительно большой клуб. Пожалуй, самый большой в России. Почувствовал, что во мне здесь искренне заинтересованы, и согласился. Сказал ЦСКА спасибо за все и перевернул страницу. Теперь я здесь.

– В Парагвае тоже есть главное дерби. Что будет с игроком, если он перейдет напрямую из «Олимпии» в «Серро Портеньо» или наоборот?

– Бывало и такое. Конечно, подобные ситуации многих удивляют, даже шокируют. К тому же ультрас парагвайских клубов – горячие ребята, от них можно ожидать всякого.

Помня об этом, в первый месяц после перехода в «Спартак» тоже волновался, выходя на улицу. Но потом понял, что все нормально. 

– Сразу после новости о переходе много гневных сообщений получил в соцсетях? 

– Конечно. Будь я на месте фаната ЦСКА, тоже был бы возмущен и полон злости.

Но я воспринял это спокойно. Понимал, что иначе и не может быть. К тому же от болельщиков «Спартака» получал в основном сообщения в поддержку, пожелания удачи.

– Твой гол на 96-й минуте принес «Спартаку» ничью. Эмоции зашкаливали, при этом игроки часто стараются не слишком активно праздновать мячи в ворота своих бывших команд. Не сдерживал себя в этот момент?

– Еще до матча было ощущение, что обязательно забью. Так бывает. Словно внутренний голос говорил: «Это будет твой день!» Жаль только, что гола не хватило для победы.

Уважаю всех соперников, в том числе ЦСКА, но когда мяч оказался в воротах, думал только о своей команде. Радовался, но при этом сразу побежал в сторону центрального круга, потому что хотелось взять три очка, – сказал парагвайский хавбек «Спартака» Медина.

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48 комментариев

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ХавиГави_Паратрупер
Борщ начинает усваиваться организмом🎅🏿
+38
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Alex Miheev
Ответ Artem Piatkov
Настолько большой, что 0 Еврокубков за всю историю и 1 Чемпионство РПЛ за 20 лет Они ж даже в Москве не лучшие, о какой "Всей России" идёт речь? Даже Динамо Тбилиси выигрывали Еврокубок :)) 🗣️ Спартак незаслуженно дисквалифицировали из ЛЕ 2021/22, так бы точно прошли Лейпциг и стали побелителями Лиги Европы 😅 Киевское Динамо дисквалифицировали из Кубка Чемпионов 1968/69 из-за Пражской Весны 🤔 Так бы точно выиграли Кубок Чемпионов?
Кто тебя обидел?
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PIT-BUL
Ответ Artem Piatkov
Настолько большой, что 0 Еврокубков за всю историю и 1 Чемпионство РПЛ за 20 лет Они ж даже в Москве не лучшие, о какой "Всей России" идёт речь? Даже Динамо Тбилиси выигрывали Еврокубок :)) 🗣️ Спартак незаслуженно дисквалифицировали из ЛЕ 2021/22, так бы точно прошли Лейпциг и стали побелителями Лиги Европы 😅 Киевское Динамо дисквалифицировали из Кубка Чемпионов 1968/69 из-за Пражской Весны 🤔 Так бы точно выиграли Кубок Чемпионов?
если почитать внимательно то там не про титулы разговор... или ты как 99% экспертов коммент пишешь по заголовку
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Verhovesh
а главное вспоминаются его слова, что типа никогда не перейдет в Спартак......просто смех от лицемерия. Ну сиди теперь на лавке...думай)
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.ru
да ладно, Хесус, снимай капюшон, никто тебя не тронет... померла так померла
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Artem Piatkov
Настолько большой, что 0 Еврокубков за всю историю и 1 Чемпионство РПЛ за 20 лет

Они ж даже в Москве не лучшие, о какой "Всей России" идёт речь?

Даже Динамо Тбилиси выигрывали Еврокубок :))

🗣️ Спартак незаслуженно дисквалифицировали из ЛЕ 2021/22, так бы точно прошли Лейпциг и стали побелителями Лиги Европы

😅 Киевское Динамо дисквалифицировали из Кубка Чемпионов 1968/69 из-за Пражской Весны
🤔 Так бы точно выиграли Кубок Чемпионов?
+30
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La Crosse Bobcats
по бумажке читал? ))
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Зайцев Руслан
спартак - позор России. Так было, есть и будет
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Owen_the_Simple
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Борщ начинает усваиваться организмом🎅🏿
Борщ не усваивается целиком. Активные компоненты борща накапливаются в голове и приводят к синдрому эксперта годам к сорока, а в запущенных случаях к синдрому спартаковского ветерана.
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Owen_the_Simple
Ответ Verhovesh
а главное вспоминаются его слова, что типа никогда не перейдет в Спартак......просто смех от лицемерия. Ну сиди теперь на лавке...думай)
Он тогда не знал, что Спартак большой и популярный.
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Мельников Михаил
За Спартак на внутренних соревнованиях болею только в матчах против Зенита. И то - это эффект возник понятно когда - в конце первого десятилетия этого века. И вызвано это просты фактом - не люблю неравные условия.
Потому в 90-х болел строго против Спартака всегда.

Но не признать факта, что Спартак популярен даже у меня в Новосибирске не могу. Но все меньше из числа болел Спартака молодых людей.

Такова специфика неосознанного боления - когда ты молод, ты начинаешь болеть за восхитившую тебя команду. И конечно, в 90-х такой командой для такого типа вхождения в футбол был Спартак.

В моем же случае все не так. Я болею за своих. НО в Новосибирске футбол мертв. Потому болею против гегемонов.

P.S. А Медина сделал глупость.
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Roman
70 миллионов болельщиков, и это только в Московской области 🔥🔥🔥
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Артём Кочешев
делайте ставки какой клуб станет следующим, который Медина назовет самым большим в России
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FilinMD
Ответ Verhovesh
а главное вспоминаются его слова, что типа никогда не перейдет в Спартак......просто смех от лицемерия. Ну сиди теперь на лавке...думай)
Думаю за увеличение ЗП в 2 раза он готов на эту тяжкую ношу)
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Честный контроль
Ответ Owen_the_Simple
Борщ не усваивается целиком. Активные компоненты борща накапливаются в голове и приводят к синдрому эксперта годам к сорока, а в запущенных случаях к синдрому спартаковского ветерана.
Тогда даже не поддается подсчету, сколько отложений борща в голове у вечно-бессменного вице президента РФС Мкртича Погосовича Симоняна
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Михон Мясной
Ответ PIT-BUL
если почитать внимательно то там не про титулы разговор... или ты как 99% экспертов коммент пишешь по заголовку
Нет, у него просто припекает, что Спартак даже с одним чемпионством за последние 20 лет всё равно остаётся в разы известнее и популярнее, чем та рухлядь, за которую он болеет))
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angry horse
Ответ PIT-BUL
полыхает у коней знатно
без этого парагвайского балласта даже лучше стало😎
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angry horse
Ответ Зайцев Руслан
Хусаиновско-бромантановое посмешище с 0 титулов без ручных судей. Вот что такое спартак
с ручными судьями как раз, бгг😁
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Честный контроль
Опубликовал некто Новиков с сайта, одноименное название клуба которого в футболе не существует .
Впринципе на этом все. Желтушная новость в главных на сайте sports.ru опускает этот сайт на самое днище спортивной медиа.
Ждем таких же достоверных новостей переписанных с заборов в темных переулках.
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Собака хаски в маске
Ответ riverman1980
"Прекрасно осознавал, что такой трансфер – это большая редкость. Но я принял такое решение, потому что был убежден: так будет лучше для моей карьеры, для моего будущего." Но разве это помешает ботам Ганчаренки и прочим чудакам и дальше писать, что это Федотов выжил Медину, при том, что у Федотова Медина был твердым игроком основы мюи вторым по результативности в команде.
неужели есть те кто верит что Федотов вытравил Медину?У которого он игрок основы и у которого игроков хрен да маленько?
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Ильдар Исмагилов
За полгода и там и там уже полизал
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Зайцев Руслан
Хусаиновско-бромантановое посмешище с 0 титулов без ручных судей. Вот что такое спартак
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Delfito
Забыл добавить, что из Спартака никуда не перейдет.
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Shilo_za_CSKA
Был хороший футбол - стал иуда-аутист)
Хотя, для людей с диагнозом аутизма данное сравнение оскорбительно, извините.
Сиди дальше на лавке, балабол.
Ладно бы, если б просто перешёл в спартак без лишних слов про то, что "В России буду играть только за ЦСКА, мой переход в спартак невозможен", то все бы это поняли. А так, оказалось что обычное трепло. Так ещё и сейчас продолжает грязь лить)
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Qwarrz Qaqa
Медина переходе в ЦСКА. Буква - "о" ,тут явно,не была бы лишней.
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