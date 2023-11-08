Барселона — Алавес прогноз на матч 12 ноября 2023, Ла Лига

12 ноября 2023 года в испанском городке Барселона состоится матч 13 тура испанского чемпионата. «Барселона» на домашнем стадионе «Олимпико» будет принимать «Алавес». Начало поединка запланировано на 18:15 по московскому времени.

«Барселона» на днях провела свой один из самых провальных матчей этого года и показала свою уязвимость. Но эта пощечина вероятнее всего даст команде дополнительную мотивацию, чтобы уверенно и разгромно победить в предстоящей встрече и вернуть доверие своим болельщикам. «Алавес» только перебрался из Сегунды в Ла Лигу и пока имеет довольно скромные результаты в сезоне, но при этом они неплохо играют в своих матчах, зачастую проигрывая в упорной борьбе. Сможет ли каталонская команда снова воспрять духом и учинить разгром своему скромному сопернику, мы узнаем совсем скоро.

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Рекомендованная ставка: Ф1 (-1,5), ТМ (3,5).

Барселона

Каталонцы в прошлом сезоне Примеры забрали чемпионство, выдав стабильную, зрелищную и качественную игру. По итогу они на 10 баллов опередили второй мадридский «Реал» и за несколько туров до конца турнира они обеспечили себе первую строчку. В 38 турах Ла Лиги им удалось тогда одержать 28 побед, забив 70 голов, что является вторым показателем в турнире после королевского клуба. А вот по количеству пропущенных мячей каталонцы стали лучшими в лиге и пропустили всего 20 мячей. Надежная игра в защите и воротах во многом и стала залогом успеха и золотых медалей.

«Барселона» в текущем году немного обновила свой состав и приобрела в свои ряды следующих игроков: Илкая Гюндогана из «Манчестер Сити», Иньиго Мартинеза из «Атлетика Бильбао» и Ориола Ромеу из «Жироны». В аренду на сезон удалось взять себе: Жоау Кансело из «Манчестер Сити» и Жоау Феликса из «Атлетико Мадрид».

Не обошлось и без серьезных кадровых потерь, и покинули клуб следующие футболисты: Гризманн, Дембеле, Бускетс, Альба, Умтити, Кесье, Гонсалез, Тринкао и Колладо. Многие из ушедших игроков были основополагающими в составе каталонцев.

Подопечные Хави в текущем сезоне Ла Лиги пока что идут на 3 строчке в турнирной таблице и в активе имеют 27 баллов, уступая 2 очка мадридскому «Реалу» и 4 лидирующей «Жироне». В 12 турах Ла Лиги каталонцы проиграли лишь в одной встрече, которая была в рамках 11 тура в домашнем Эль-классико с «Реал Мадрид» (1:2). «Барсе» удалось тогда забить быстрый гол уже на 6 минуте усилиями Гюндогана, но мадридский клуб показал сильный характер и закамбечил во встрече, забив победный гол в компенсированное время к игре, автором которого стал их звездный новичок Беллингем.

В последнем сыгранном туре Ла Лиги же удалось горечь поражения загладить непростой гостевой победой в матче с «Реал Сосьедад», где вырвать победу удалось в самом конце встречи, когда на 92 минуте отличился Араухо с передачи Гюндогана. Это был равный матч в исполнении обеих команд, но удача тогда улыбнулась именно каталонцам.

Свой последний матч команда Хави проводила в рамках Лиги Чемпионов, где неожиданно уступила там в гостевом матче скромному донецкому «Шахтеру» (0:1). Каталонцев в этот день было не узнать они нанесли всего 1 удар в створ ворот соперника и не показали той игры, которую они демонстрировали в предыдущих матчах турнира.

Результаты «Барселоны» в 5 последних сыгранных матчах:

07.11.23 «Шахтер Донецк» — «Барселона» 1 :0;

— «Барселона» :0; 05.11.23 «Реал Сосьедад» — «Барселона» 0: 1 ;

0: ; 28.10.23 «Барселона» — «Реал Мадрид» 1: 2 ;

1: ; 25.10.23 «Барселона» — «Шахтер Донецк» 2 :1;

— «Шахтер Донецк» :1; 22.10.23 «Барселона» — «Атлетик» 1:0.

Интересные статические факты «Барселоны»:

Команда не проигрывают в 13 из 15 последних матчах;

В 6 из 10 последних играх были виктории

В последней домашней встрече было поражение;

Только в 3 из 8 последних встречах каталонцев забивают обе команды;

В 5 последних играх ни разу не было забито более 3 мячей;

В среднем команда забивает 1 гол в последних 5 встречах;

Команда отличается голом в 14 из 15 последних матчах.

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Алавес

«Алавес» в прошлом сезоне играл во второй по силе испанской лиге — Сегунде и там забрал себе путевку в Ла Лигу. По итогу группового турнира Сегунды они заняли в таблице 3 место и набрали 72 балла в 42 турах, проиграв всего 6 встреч, что по итогу стало лучшим показателем в чемпионате. Они были близки занять 2 место и напрямую попасть в Примеру, но при равном количестве очков с командой «Лас-Пальмас», они заняли строчку ниже за счет худших дополнительных показателей. Поэтому им пришлось сыграть в плей-офф с другими тремя командами занявшими с 3 по 6 место в чемпионате. Где сначала по сумме двух матчей со счетом (6:1) сначала удалось обыграть без проблем «Альбасете», а в финале они в двух поединках разошлись в основное время матчей (0:0), а уже в дополнительное время к игре, на 129 минуте удалось дожать своего оппонента и отличиться с пенальти. Победный мяч тогда записал на свой счет Вильялибре, после гола которого потом уже прозвучал финальный свисток и команда заработалу путевку в Ла Лигу.

В текущем году «Алавес» приобрели себе в игровой состав следующих футболистов: Антонио Бланко из «Реал Мадрид», Андер Гуэвара и Андони Горосабел из «Реал Сосьедад», Никола Марас из «Альмерии», Науэл Тэнаглия из «Тальерес», Кике Гарсия из «Осасуны». Также несколько неплохих игроков были взяты в аренду: Жон Каррикабуру и Алекс Сола из «Реал Сосьедад», Янис Хаги из «Рейнджерс», Жулиано Симеоне и Саму Омородион из «Атлетико Мадрид», Рафа Марин из «Реал Мадрид».

А ушли из команды следующие игроки: Флориан Леджеун, Жасон, Тони Моя, Савлва Севиллья, Мамаду Сюлла, Таичи Хара.

В новом сезоне испанского чемпионата «Алавес» пока выглядит скромновато и занимает лишь 14 строчку в таблице, набрав в 12 турах 12 баллов. Команда в 5 очках от зоны вылета, но при этом всего в 7 баллах от седьмого «Реал Сосьедад». Пока всего 3 победы им удалось добыть в текущем сезоне и половину встреч (6) они проиграли. У «Алавеса» худшая результативности среди всех команд Примеры и всего 10 забитых мячей. Пропустила же команда 16 голов, что не так много относительно команд кто находится рядышком и ниже в таблице.

Последняя сыгранная встреча в Ла Лиге у «Алавеса» была с замыкающей таблице турнира «Альмерией», где удалось добиться тяжелейшей победы со счетом (1:0). Распечатать ворота соперника после многочисленных моментов удалось лишь в концовке игры после точного удара Седлара.

Результаты «Алавеса» в пяти последних сыгранных матчах:

05.11.23 «Алавес» — «Альмерия» 1 :0;

— «Альмерия» :0; 03.11.23 Deportivo Murcia — «Алавес» 0: 10 ;

0: ; 30.10.23 «Атлетико» — «Алавес» 2 :1;

— «Алавес» :1; 33.10.23 «Вильярреал» — «Алавес» 1:1;

08.10.23 «Алавес» — «Бетис» 1:1.

Интересные статические факты «Алавеса»:

В 10 последних матчах всего лишь 3 победы в активе, при этом 4 встрече проиграно;

В последнем гостевом матче было поражение;

В 6 из 10 последних встречах не удавалось забивать голы обоим оппонентам;

В 5 последних встречах команда отличается голом;

В 5 последних матчах команда в среднем забивает почти 3 гола, пропуская 1 мяч;

В 9 из 10 последних матчах было забито 3 и менее голов за игру обеими командами.

Барселона – Алавес: история личных встреч

Команды в истории очных матчей провели между собой 45 матчей. Большинство встреч, а именно 31, закончилось победой «Барсы», у «Алавеса» же на счету 7 викторий. А 7 поединков закончились ничейным результатом.

«Барселона» в этих матчах забивал в среднем 2.58 олов (116 мячей), а «Алавес» 0.84 голов (38 мячей).

Самый разгромный счет в этих очных встречах был (6:0) и (7:1) на стороне каталонцев. А самая разгромная виктория в исполнении «Алавеса» была со счетом (2:0).

В 5 последних очных встречах оппоненты показали следующий результат:

24.01.22 «Алавес» – «Барселона» (0: 1 ).

(0: ). 30.10.21 «Барселона» – «Алавес» (1:1).

14.02.21 «Барселона» – «Алавес» ( 5 :1).

– «Алавес» ( :1). 01.11.20 «Алавес» – «Барселона» (1:1).

19.07.20 «Алавес» – «Барселона» (0:5).

«Барса» в 5 последних встречах не проигрывала «Алавесу», при этом победила в 3 матчах из них, в том числе и последнем.

В 3 из 4 последних матчах обе команды забивали друг другу и лишь 1 раз в этих встречах пробивался тотал в 2.5 мяча.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Барселона – Алавес

Аналитики БК выставляют фаворитом противостояния «Барселона», с существенной разницей в коэффициентах. Букмекерская контора BetBoom предлагает на основные события матча следующие коэффициенты:

Победа «Барселоны» — 1.24;

Ничья — 6.26;

Победа «Алавеса» — 12.83;

Ф1 (-1,5) — 1.78;

Ф2 (2) — 1.64;

ТБ (2,5) — 1.60;

ТМ (2,5) — 2.40;

ТМ (3,5) — 1.57;

ОЗ (да) — 2.09;

ОЗ (нет) — 1.75.

«Барселона» в начале текущего сезона показывает неплохие результаты, но при этом было в их исполнении несколько неудачных матчей, последний из которых я считаю что им пойдет только в плюс. Это поражение от донецкого «Шахтера» будет хорошим уроком в недооценке соперника и ребята вдвойне выйдут по спортивному озлобленными на предстоящую игру, чтобы доказать, что это была случайность.

Скромному «Алавесу» в этой встрече мало на что будет надеяться, если же только они покажут идеальную игру в обороне и будут периодически убегать в быстрые контратаки. Для них «Барселона» очень неудобный соперник, у которого они не могут выиграть уже на протяжении 12 очных матчей.

Думаю, что в этом матче хорошим вариантом будет взять ставку на Ф1 (-1,5), с довольно приличным коэффициентом 1.78. И думаю что каталонцы одержат в игре уверенную победу с разницей в 2-3 мяча.

В последних матчах соперников можно проследить невысокую результативность в большинстве случаев, да и в 4 последних очных встречах команд лишь 1 раз было забито более 2 голов. Здесь можно заключить пари на ТМ (3,5), за хороший коэффициент 1.57.

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