Форвард «Бернли» и ЮАР Фостер взял паузу в карьере из-за проблем с психикой. Он проходит лечение

Теги травмы сборная ЮАР по футболу Бернли Лайл Фостер Здоровье Футбол

Форвард «Бернли» Лайл Фостер приостановил карьеру из-за проблем с психикой.

23-летний игрок сборной ЮАР пропустил последние три матча «бордовых», и клуб официально подтвердил, что Фостер уже проходит соответствующее лечение.

Согласно статистике, каждый четвертый человек в Великобритании ежегодно сталкивается с подобными ситуациями.

По данным Ассоциации профессиональных футболистов Англии, более 75% игроков в той или иной степени испытывали проблемы с психическим здоровьем.

В 7 матчах текущего сезона АПЛ на счету Фостера 3 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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Montenegro Serbian
Под словами "проблемы с психикой" может скрываться всё что угодно.

В любом случае здоровья человеку и "вырулить" из этой ситуации.
Сам тоже всегда думал что я кремень.
Пока в один прекрасный момент в 33 года не меня не свалились проблемы сразу с нескольких фронтов: личная жизнь, с бизнесом (небольшой был) и до кучи потеря двух близких родственников. Короче полный швах.
Я начал погружаться в какую-то психологическую яму и в один прекрасный момент понял, что не всегда контролирую своё психологическое состояние, появились панические атаки. Пропал аппетит, сон и вообще появилась сильная тревожность. В целом это был кошмар.

Я канеш из этого состояния вырулил и стал сильнее, но с тех пор, у меня нет ухмылки на лице когда я слышу что у людей может быть сильная депресия, которая может буквально выбивать стул из под человека. Ты не живёшь - ты существуешь. И очень плохо при этом существуешь.
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