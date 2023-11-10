Форвард «Бернли» и ЮАР Фостер взял паузу в карьере из-за проблем с психикой. Он проходит лечение

Форвард «Бернли» Лайл Фостер приостановил карьеру из-за проблем с психикой.

23-летний игрок сборной пропустил последние три матча «бордовых», и клуб официально подтвердил, что Фостер уже проходит соответствующее лечение.

Согласно статистике, каждый четвертый человек в Великобритании ежегодно сталкивается с подобными ситуациями.

По данным Ассоциации профессиональных футболистов Англии, более 75% игроков в той или иной степени испытывали проблемы с психическим здоровьем.

В 7 матчах текущего сезона АПЛ на счету 3 гола и 2 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

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