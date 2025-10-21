«Гарсия – лучший кандидат для «Спартака», ситуацию надо довести до абсурда. Люди будут покупать билеты, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, грызет штанги». Губерниев об испанце

Дмитрий Губерниев рассказал, почему хочет видеть Луиса Гарсию в «Спартаке».

Ранее сообщалось, что испанский специалист уже согласовал контракт с московским клубом на случай увольнения Деяна Станковича.

«Дурака, который пинал стулья в чемпионате Испании, надо назначить в «Спартак». Ситуацию надо довести до абсурда. Поэтому Луис Гарсия – лучший кандидат на пост главного тренера «Спартака». Я беру свои слова обратно о том, что нужно российских тренеров в эту команду. Необходим именно Гарсия.

Люди будут покупать билеты на его перфомансы, чтобы посмотреть, как он бьет стулья, катается по траве, грызет штанги. Лишь бы на людей не нападал, а все остальное – пожалуйста. «Спартак» можно будет переименовать в «Спартак Гарсия», я это тоже приветствую», – сказал комментатор «Матч ТВ».