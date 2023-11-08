Где смотреть Барселона – Алавес, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 12 ноября
В воскресенье, 12 ноября, сыграют Барселона и Алавес в 13 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Олимпик Льюис Компанис».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал Okko.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Барселона – Алавес
- Начало матча запланировано на 18:15 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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