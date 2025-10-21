Мартинелли врезался в Льоренте у боковой линии – судья назначил штрафной в пользу «Арсенала». «Канониры» забили победный гол «Атлетико» со стандарта

«Арсенал» забил победный гол в игре с «Атлетико» после спорного штрафного.

На 56-й минуте вингер англичан Габриэл Мартинелли совершил проход по левому флангу и был встречен Маркосом Льоренте . Бразилец на полном ходу влетел в хавбека «Атлетико » и упал, показывая боль.

Главный судья Давиде Масса назначил штрафной в пользу лондонцев. После подачи Деклана Райса защитник Габриэл Магальяэс отправил мяч в ворота мадридцев, открыв счет в матче 3-го тура общего этапа ЛЧ.

Этот гол бразильца в итоге стал победным, «Арсенал» выиграл матч со счетом 4:0.