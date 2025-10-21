Мартинелли врезался в Льоренте у боковой линии – судья назначил штрафной в пользу «Арсенала». «Канониры» забили победный гол «Атлетико» со стандарта
«Арсенал» забил победный гол в игре с «Атлетико» после спорного штрафного.
На 56-й минуте вингер англичан Габриэл Мартинелли совершил проход по левому флангу и был встречен Маркосом Льоренте. Бразилец на полном ходу влетел в хавбека «Атлетико» и упал, показывая боль.
Главный судья Давиде Масса назначил штрафной в пользу лондонцев. После подачи Деклана Райса защитник Габриэл Магальяэс отправил мяч в ворота мадридцев, открыв счет в матче 3-го тура общего этапа ЛЧ.
Этот гол бразильца в итоге стал победным, «Арсенал» выиграл матч со счетом 4:0.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
