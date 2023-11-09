Фил Невилл стал тренером «Портленда». Ранее он возглавлял «Интер Майами»

Теги Фил Невилл МЛС отставки Портленд Тимберс Футбол

Фил Невилл стал главным тренером «Портленд Тимберс».

46-летний англичанин подписал контракт с американским клубом до 2026 года.

Последним местом работы Невилла был пост ассистента главного тренера Канады, а до этого он 2,5 года возглавлял «Интер Майами».

В минувшем регулярном чемпионате МЛС «Портленд» занял 10-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.

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2 комментария

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dreamstep
Надо Филу и Гарри в одном тренерском штабе соединиться, тогда точно условную Валенсию смогут вывести в местную ФНЛ.
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Stereophonics89
Ответ dreamstep
Надо Филу и Гарри в одном тренерском штабе соединиться, тогда точно условную Валенсию смогут вывести в местную ФНЛ.
ну ладно Гари, но Фил то уже где так провалился, чтобы про него такое писать?
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