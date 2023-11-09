Фил Невилл стал тренером «Портленда». Ранее он возглавлял «Интер Майами»
Фил Невилл стал главным тренером «Портленд Тимберс».
46-летний англичанин подписал контракт с американским клубом до 2026 года.
Последним местом работы Невилла был пост ассистента главного тренера Канады, а до этого он 2,5 года возглавлял «Интер Майами».
В минувшем регулярном чемпионате МЛС «Портленд» занял 10-е место в Западной конференции и не вышел в плей-офф.
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