Дембеле о нереализованном потенциале: «Такова жизнь, не все могут стать топ-игроками и обладателями «Золотого мяча». Я собираюсь прогрессировать дальше»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Золотой мяч Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле ответил на вопрос о нереализованном потенциале.

– Ходят разговоры о разнице между твоим потенциалом как лучшего игрока в мире и тем, как люди воспринимают тебя сегодня, ты понимаешь причины?

– Да, немного. Так бывает, такова жизнь. Не все могут становиться топ-игроками и обладателями «Золотого мяча»... Но мне еще 26, у меня впереди еще несколько лет, и я надеюсь, что они будут лучшими в карьере... Я собираюсь прогрессировать дальше.

– Тебе не кажется, что ярлык «стеклянного игрока» тоже почти исчез? 

– О, я надеюсь на это (смеется). Первые три года в «Барселоне» я часто получал травмы, но в последние три года я много играл. Я думаю, что этот ярлык стерся.

Я лучше знаю свое тело. Когда тебе 19, пока тебе не исполнится 22-23, ты хочешь играть во всех матчах, даже если у тебя есть небольшое повреждение. Но теперь я знаю, как нужно заботиться о себе, – сказал вингер «ПСЖ». 

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15 комментариев

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Андрей Шабанов
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Бен Арфа наверняка думал и рассуждал также, и что...
сейчас уже 36 лет, и без клуба...

огромный талант, который был просто слит..
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А. Мостовой
Лучше с пацанами в фортнайт рубится чем эти ваши тренеровки
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Квадратное личико
Ответ trashbox
Лучше б рассказал, как вы с Гризманном и Тео Эрнандесом отчаянно старались слить Месси финал ЧМ. Как говорится, не могу сказать за всех болел, только за себя - но с тех пор вы больше не футболисты.
Так-так-так. Подкупа всей ФИФА, бригады арбитров в финале и специально попавшего в ногу Мартинесу Коло-Муани оказалось мало. Месси ещё и Гризманна с Дембеле и Эрнандесом подкупил, оказывается)
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Overkiller
"твоим потенциалом как лучшего игрока в мире"
Чего??? ))) Это где то между папой и мамой Дембеле такие разговоры? )))
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Максим Столбов
Я собираюсь деградировать дальше и получать за это деньги.
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ApXuMaHqPuT
Будет регрессировать дальше😐
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Tun
кто-то и мечтать не может о таком таланте, а кто-то сливает свой потенциал в унитаз
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Андрей Шабанов
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
надо просто менять отношение к делу... к футболу, тренировкам...

всё было для того, чтоб стать лидером Барсы... доверие руководства, талант, а в итоге пшик...
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Вальдано
Золотой гамбургер ты заслужил. 😀
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Adrenaline Z
неудачник
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Nacho13
Слава богу, ты ушёл!
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Смари Муха
Даже читая это можно понять что ему наплевать. Ему все равно на возложенные на него надежды со стороны клуба и фанатов. Он больше предпочитает плойку и чизбургер. Видно что он старается выставить себя в хорошем свете, типо он старается все такое. Но все включая его самого понимают что он не намерен стараться и что-то кому-то доказывать..
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Футбол_это_жизнь
Ответ Overkiller
"твоим потенциалом как лучшего игрока в мире" Чего??? ))) Это где то между папой и мамой Дембеле такие разговоры? )))
В Дортмунде по потенциалу был супер топом
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