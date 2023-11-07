Дембеле о нереализованном потенциале: «Такова жизнь, не все могут стать топ-игроками и обладателями «Золотого мяча». Я собираюсь прогрессировать дальше»
Усман Дембеле ответил на вопрос о нереализованном потенциале.
– Ходят разговоры о разнице между твоим потенциалом как лучшего игрока в мире и тем, как люди воспринимают тебя сегодня, ты понимаешь причины?
– Да, немного. Так бывает, такова жизнь. Не все могут становиться топ-игроками и обладателями «Золотого мяча»... Но мне еще 26, у меня впереди еще несколько лет, и я надеюсь, что они будут лучшими в карьере... Я собираюсь прогрессировать дальше.
– Тебе не кажется, что ярлык «стеклянного игрока» тоже почти исчез?
– О, я надеюсь на это (смеется). Первые три года в «Барселоне» я часто получал травмы, но в последние три года я много играл. Я думаю, что этот ярлык стерся.
Я лучше знаю свое тело. Когда тебе 19, пока тебе не исполнится 22-23, ты хочешь играть во всех матчах, даже если у тебя есть небольшое повреждение. Но теперь я знаю, как нужно заботиться о себе, – сказал вингер «ПСЖ».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
сейчас уже 36 лет, и без клуба...
огромный талант, который был просто слит..
Чего??? ))) Это где то между папой и мамой Дембеле такие разговоры? )))
всё было для того, чтоб стать лидером Барсы... доверие руководства, талант, а в итоге пшик...