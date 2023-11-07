Дембеле о нереализованном потенциале: «Такова жизнь, не все могут стать топ-игроками и обладателями «Золотого мяча». Я собираюсь прогрессировать дальше»

Усман Дембеле ответил на вопрос о нереализованном потенциале.

– Ходят разговоры о разнице между твоим потенциалом как лучшего игрока в мире и тем, как люди воспринимают тебя сегодня, ты понимаешь причины?

– Да, немного. Так бывает, такова жизнь. Не все могут становиться топ-игроками и обладателями « »... Но мне еще 26, у меня впереди еще несколько лет, и я надеюсь, что они будут лучшими в карьере... Я собираюсь прогрессировать дальше.

– Тебе не кажется, что ярлык «стеклянного игрока» тоже почти исчез?

– О, я надеюсь на это (смеется). Первые три года в «Барселоне» я часто получал травмы, но в последние три года я много играл. Я думаю, что этот ярлык стерся.

Я лучше знаю свое тело. Когда тебе 19, пока тебе не исполнится 22-23, ты хочешь играть во всех матчах, даже если у тебя есть небольшое повреждение. Но теперь я знаю, как нужно заботиться о себе, – сказал вингер « ».

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