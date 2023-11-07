Усман Дембеле: «ПСЖ» не зациклен на ЛЧ, это не главная цель команды. Мы почти не говорим об этом»
Усман Дембеле заявил, что победа в Лиге чемпионов – не главная цель «ПСЖ».
– Чувствуете ли вы рост ожиданий от «ПСЖ» по мере приближения матчей Лиги чемпионов?
– Честно говоря, с тех пор как я приехал, мы почти не говорим об этом, разве что непосредственно перед матчами. Мы не зациклены на Лиге чемпионов. Дело не только в победе этом турнире, и это не главная цель команды.
До прихода сюда я думал, что здесь говорят только о Лиге чемпионов, но в клубе мы сосредоточены не только на этом, – сказал вингер парижской команды.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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