Усман Дембеле: «ПСЖ» не зациклен на ЛЧ, это не главная цель команды. Мы почти не говорим об этом»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Усман Дембеле Футбол

Усман Дембеле заявил, что победа в Лиге чемпионов – не главная цель «ПСЖ».

– Чувствуете ли вы рост ожиданий от «ПСЖ» по мере приближения матчей Лиги чемпионов?

– Честно говоря, с тех пор как я приехал, мы почти не говорим об этом, разве что непосредственно перед матчами. Мы не зациклены на Лиге чемпионов. Дело не только в победе этом турнире, и это не главная цель команды.

До прихода сюда я думал, что здесь говорят только о Лиге чемпионов, но в клубе мы сосредоточены не только на этом, – сказал вингер парижской команды.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

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37 комментариев

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Отец Абду
Главные цели ПСЖ:

1) как сохранить Мбаппе
2) продлить контракт с Мбаппе
3) не дать ему уйти в Реал
+42
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+39
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Homelender_666
Последняя стадия: принятие)
+6
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alisa dvoikina
"Честно говоря, клуб проваливался в ЛЧ еще когда были Месси и Неймар, а теперь приехал я и мы больше даже не говорим об этом"
+5
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atomio
норм, уже сейчас солому стелят
+2
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Иванов Сергей
Ответ Отец Абду
Главные цели ПСЖ: 1) как сохранить Мбаппе 2) продлить контракт с Мбаппе 3) не дать ему уйти в Реал
это точно 😁
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ВРвпопа оапоапо
Ответ Иванов Сергей
Конечно, потому что ПСЖ просто не выиграет ЛЧ
Вы из будущего?
+2
-1
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Muhammad Juraev
Ответ Homelender_666
Последняя стадия: принятие)
Уже который год мы видим последнюю стадию)
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La victoria es nuèstrà
Ответ ВРвпопа оапоапо
Думаю, мы больше не увидимся
ну слава богу, тебе там помогли мой хороший 👍. Я рад
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La victoria es nuèstrà
Ответ ВРвпопа оапоапо
Комментарий удален модератором
дай Бог! думаю тебе там помогут! дай знать потом, оки?
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ВРвпопа оапоапо
Ответ La victoria es nuèstrà
что тебе он сказал?
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La victoria es nuèstrà
Ответ ВРвпопа оапоапо
Комментарий удален модератором
что тебе он сказал?
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ВРвпопа оапоапо
Ответ La victoria es nuèstrà
с ним все нормально?
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ВРвпопа оапоапо
Ответ андрей кольцов
Так же и говорили про манчестер Сити)
Конечно, на самом деле выиграть может почти кто угодно, очень непредсказуемый турнир
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андрей кольцов
Ответ ВРвпопа оапоапо
Вы из будущего?
Так же и говорили про манчестер Сити)
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Иванов Сергей
Ответ ВРвпопа оапоапо
Вы из будущего?
если ПСЖ даже с Анчелотти не выиграл ЛЧ то с Энрике тем более не выиграет
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pq
Ответ ВРвпопа оапоапо
Похоже, матчей ПСЖ ты не смотрел и не знаешь роли Дембеле на поле? Он отдаёт, а не забивает
не то, что Месси! Месси ни за что не отдавал, хоть дерись!
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Muhammad Juraev
Ответ Отец Абду
Главные цели ПСЖ: 1) как сохранить Мбаппе 2) продлить контракт с Мбаппе 3) не дать ему уйти в Реал
Ну тут и Реал терпит раз за разом крах)
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Jerry Lee
Мы не говорим о ЛЧ, мы говорим о деньгах и о самих себях.
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Pavelaznaurov
А какие задачи перед клубом стоят????? Выиграть первенство франции ???? Ну чушь же
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KMR
Взяли гения мысли и лентяя
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ПравдоРуб
Ясен пень что ты на PS зациклен, а вот клуб думаю что именно на ЛЧ
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