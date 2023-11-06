«Файзуллаев станет лучше Алексиса Санчеса, надеюсь. Великий, великолепный игрок в начале замечательной карьеры». Давила о хавбеке ЦСКА

Теги ЦСКА Алексис Санчес премьер-лига Россия сборная Чили по футболу Виктор Давила Аббосбек Файзуллаев Футбол

Виктор Давила высоко оценил потенциал Аббосбека Файзуллаева.

«Аббос – новый Алексис Санчес? Я не могу сравнить их. Аббос – великий, великолепный футболист, он в начале своей замечательной карьеры. Надеюсь, что он продолжит развиваться, а Санчес – игрок другого уровня с учетом его реализовавшейся карьеры.

Надеемся, Аббос сможет построить карьеру, как Алексис, а может, он станет лучше Санчеса», – сказал полузащитник ЦСКА.

Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» этим летом. В 13 матчах за клуб 20-летний полузащитник забил гол и отдал голевых передачи. Его подробная статистика – здесь.

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7 комментариев

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Арман Царнаев
ЦСКА продал золото (Баха), а купил алмаз!)
+4
0
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GucciGuilty
Ответ Дмитрий Вшивков
При чём тут алексис санчес!?
Давила - чилиец
+2
-1
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Дмитрий Вшивков
При чём тут алексис санчес!?
+2
-2
0
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IlyaGrain
Тут как обычно главное не перехвалить . Уж сколько было таких новых Месси, Санчесей, Роналду у нас в РПЛ…🤷🏻‍♂️
+1
-1
0
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Do Cent
Да,солидно ворвался парень в наш чемпионат
0
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FilinMD
Ответ Дмитрий Вшивков
При чём тут алексис санчес!?
По манере игры напоминает, очевидно
+1
-1
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