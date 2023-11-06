«Файзуллаев станет лучше Алексиса Санчеса, надеюсь. Великий, великолепный игрок в начале замечательной карьеры». Давила о хавбеке ЦСКА
Виктор Давила высоко оценил потенциал Аббосбека Файзуллаева.
«Аббос – новый Алексис Санчес? Я не могу сравнить их. Аббос – великий, великолепный футболист, он в начале своей замечательной карьеры. Надеюсь, что он продолжит развиваться, а Санчес – игрок другого уровня с учетом его реализовавшейся карьеры.
Надеемся, Аббос сможет построить карьеру, как Алексис, а может, он станет лучше Санчеса», – сказал полузащитник ЦСКА.
Файзуллаев перешел в ЦСКА из «Пахтакора» этим летом. В 13 матчах за клуб 20-летний полузащитник забил гол и отдал голевых передачи. Его подробная статистика – здесь.
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