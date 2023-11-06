Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Кувы», «Аль-Хилаль» Малкома против «Мумбаи»

Теги результаты Лига чемпионов Азии Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Духайль Аль-Иттихад Джидда Мумбаи Сити Аль-Кува Аль-Джавия Футбол

«Аль-Иттихад» сыграет в гостях с «Аль-Кувой» в 4-м туре Лиги чемпионов Азии.

Также в понедельник «Аль-Хилаль» Малкома встретится с индийским «Мумбаи Сити».

Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду будет противостоять катарскому «Аль-Духайлю».

Лига чемпионов Азии

Групповой этап

4-й тур

Аль-Кува Аль-Джавия Ирак – Аль-Иттихад Джидда Саудовская Аравия
Дата проведения
6 ноября, 15.00, «Franso Hariri Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Мумбаи Сити Индия – Аль-Хилаль Саудовская Аравия
Дата проведения
6 ноября, 17.00, «Dr. DY Patil Stadium»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Аль-Духайль Катар – Аль-Наср Эр-Рияд Саудовская Аравия
Дата проведения
7 ноября, 21.00, «стадион Халифа»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблицы Лиги чемпионов Азии

Статистика Лиги чемпионов Азии

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий