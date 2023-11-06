Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Кувы», «Аль-Хилаль» Малкома против «Мумбаи»
«Аль-Иттихад» сыграет в гостях с «Аль-Кувой» в 4-м туре Лиги чемпионов Азии.
Также в понедельник «Аль-Хилаль» Малкома встретится с индийским «Мумбаи Сити».
Во вторник «Аль-Наср» Криштиану Роналду будет противостоять катарскому «Аль-Духайлю».
Лига чемпионов Азии
Групповой этап
4-й тур
- Дата проведения
- 6 ноября, 15.00, «Franso Hariri Stadium»
- Дата проведения
- 6 ноября, 17.00, «Dr. DY Patil Stadium»
- Дата проведения
- 7 ноября, 21.00, «стадион Халифа»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Лиги чемпионов Азии
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