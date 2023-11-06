Лига чемпионов Азии. «Аль-Иттихад» Бензема в гостях у «Аль-Кувы», «Аль-Хилаль» Малкома против «Мумбаи»

«Аль-Иттихад» сыграет в гостях с «Аль-Кувой» в 4-м туре Лиги чемпионов Азии.

Также в понедельник « » Малкома встретится с индийским « ».

Во вторник « » Криштиану Роналду будет противостоять катарскому «Аль-Духайлю».

Лига чемпионов Азии

Групповой этап

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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