Каррагер о «Ливерпуле»: «Они не готовы выиграть АПЛ, Клопп и фанаты это знают. Нужны топовый опорник и защитник, способный закрыть пару позиций»

Теги Ливерпуль Джейми Каррагер Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Лутон Джо Гомес Алексис Мак Аллистер Футбол

Джейми Каррагер назвал слабые места в игре «Ливерпуля».

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лутоном» (1:1) в 11-м туре АПЛ.

«Ливерпуль» по-прежнему не так хорош в остановке контратак, как «Манчестер Сити». Они доминируют во владении, много держат мяч, но без него не так хороши, как «Сити», поэтому чаще теряют мяч.

Соперники, похоже, действительно находят гораздо больше свободного пространства для атаки и забегают за спину игрокам «Ливерпуля». «Лутону» не хватило мастерства, чтобы по-настоящему наказать их, за исключением гола, который мы видели.

Полузащита «Ливерпуля» улучшилась по сравнению с тем, что мы видели в прошлом сезоне, но у них по-прежнему нет топового опорного полузащитника. Мак Аллистер – не лучший опорник. Он хорош в приеме мяча, но в обороне ему очень трудно, ему немного не хватает скорости для этого.

В четверке защитников «Ливерпулю» не помешал бы не столько игрок на конкретную позицию, сколько просто классный защитник, который сможет закрыть пару позиций. Они поставили Гомеса на позицию левого защитника, думая, что он будет сильнее в обороне. Думаю, «Ливерпулю» не помешал бы игрок на другой фланг и, возможно, Трент в центре поля.

«Ливерпуль» не готов выиграть лигу. Юрген Клопп и болельщики «Ливерпуля» знают об этом. Они хотят вернуться в первую четверку. Что касается новых вызовов, то, думаю, им нужен опорный полузащитник и защитник топ-уровня», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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7 комментариев

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Stewee
Да с самого начала сезона это было очевидно. Пока что можно порадоваться, что обновили центр полузащиты на годы вперед, с тройкой Собо-Мак-Грав + хороший опорник (которого еще предстоит купить) можно не переживать.
+7
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+6
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kaka10
Я бы на месте руководства клуба, купил бы Юргену топ игроков и скамейку на 500 млн и кайфовал от 5 летней доминации во всех турнирах
+2
-1
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عمر ابو حفصة داغستاني
Цыплят по весне мы посчитаем. 3 очка разрыва от первого места это ничего.
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Анхолик
Купите Калвина Филипса плиз 🫶🏻😊
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sinkindragon@gmail.com
Ответ Stewee
Да с самого начала сезона это было очевидно. Пока что можно порадоваться, что обновили центр полузащиты на годы вперед, с тройкой Собо-Мак-Грав + хороший опорник (которого еще предстоит купить) можно не переживать.
Плюс не стоит забывать что сложно играть в гостях против Лутона, до ничьи с красными у них поражения были минимальными , думаю что дальше они и у других лидеров будут отбирать очки
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Stewee
Ответ kaka10
Я бы на месте руководства клуба, купил бы Юргену топ игроков и скамейку на 500 млн и кайфовал от 5 летней доминации во всех турнирах
У ФСГ нет свободных 500 лямов.
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