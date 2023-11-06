Каррагер о «Ливерпуле»: «Они не готовы выиграть АПЛ, Клопп и фанаты это знают. Нужны топовый опорник и защитник, способный закрыть пару позиций»

Джейми Каррагер назвал слабые места в игре «Ливерпуля».

«Ливерпуль» сыграл вничью с « » (1:1) в 11-м туре .

«Ливерпуль» по-прежнему не так хорош в остановке контратак, как « ». Они доминируют во владении, много держат мяч, но без него не так хороши, как «Сити», поэтому чаще теряют мяч.

Соперники, похоже, действительно находят гораздо больше свободного пространства для атаки и забегают за спину игрокам « ». «Лутону» не хватило мастерства, чтобы по-настоящему наказать их, за исключением гола, который мы видели.

Полузащита «Ливерпуля» улучшилась по сравнению с тем, что мы видели в прошлом сезоне, но у них по-прежнему нет топового опорного полузащитника. Мак Аллистер – не лучший опорник. Он хорош в приеме мяча, но в обороне ему очень трудно, ему немного не хватает скорости для этого.

В четверке защитников «Ливерпулю» не помешал бы не столько игрок на конкретную позицию, сколько просто классный защитник, который сможет закрыть пару позиций. Они поставили на позицию левого защитника, думая, что он будет сильнее в обороне. Думаю, «Ливерпулю» не помешал бы игрок на другой фланг и, возможно, Трент в центре поля.

«Ливерпуль» не готов выиграть лигу. Юрген Клопп и болельщики «Ливерпуля» знают об этом. Они хотят вернуться в первую четверку. Что касается новых вызовов, то, думаю, им нужен опорный полузащитник и защитник топ-уровня», – сказал бывший игрок «Ливерпуля».

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