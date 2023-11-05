Матч «Фиорентина» – «Ювентус» не будет перенесен, несмотря на просьбу фанатов.

Ультрас «Фиорентины» призвали перенести запланированный на сегодня матч 11-го тура Серии А из-за наводнения в Тоскане, которое привело к гибели 7 человек и нанесло ущерб многочисленным зданиям, в том числе больницам, частным домам и предприятиям. В пятницу также обсуждался перенос матча в связи с погодными условиями.

Сегодня Национальная обсерватория по спортивным событиям при МВД Италии официально объявила, что матч не будет перенесен.

«С точки зрения порядка и общественной безопасности оснований для запрета проведения матча с переносом на другую дату нет.

Обсерватория также пришла к выводу, что выделенные для проведения матча ресурсы правоохранительных органов никоим образом не несут ущерба для тех, кто занимается спасением пострадавших от наводнения», – говорится в заявлении организации.

Отмечается, что представители объединения фанатов «Фиорентины» Curva Fiesole, призвавшего перенести встречу, не будут присутствовать на матче и направят свои ресурсы на помощь пострадавшим в результате наводнения.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:45 по московскому времени.

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