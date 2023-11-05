Галактионов перед «Спартаком»: «Дзюба максимально мотивирован, в хорошей форме, в полной готовности»

Теги Спартак Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Михаил Галактионов Матч ТВ Наир Тикнизян Футбол

Михаил Галактионов оценил готовность Артема Дзюбы перед игрой против «Спартака».

«Локомотив» и «Спартак» проведут матч Мир РПЛ.

– Долгое время Тикнизян играл в атакующей линии, сегодня – в обороне. Почему такое решение приняли?

– Наир начинает на профильной позиции, нам необходим высокий фланг, левая нога. Поэтому приняли решение. В Кубке отыграл на этой позиции.

– У Дзюбы бензин не кончился? Он на свою бывшую команду экстрамотивирован?

– Артем максимально мотивирован, находится в хорошей форме. Наверное, не все удается в плане реализации. Сегодня он в полной боевой готовности.

– Чернов в центре обороны – это уязвимая позиция в отсутствие Бабича?

– Мы нацеливались, что эта пара защитников начнет с первых минут, акценты делали на это, – сказал главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов.

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4 комментария

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ТрактоПоктер
Парочку сегодня должен положить....
Как известно, Дзюба стату в основном на середняках набирает....
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Алексей Иванов
Передернет ваш Дзюба сегодня..
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Konstantin Zorin
Дзюба ####### перед игрой.
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Разрушающий мифы
Дзюба в отличной форме? Неужели трусцой начнёт бегать, а не ходить пешком? Похоже опять впереди будет блевотное ватокатство.
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