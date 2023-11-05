Горетцка о 4:0 с «Дортмундом»: «Разнесли соперника благодаря контратакам»
Леон Горетцка подвел итоги матча с дортмундской «Боруссией» (4:0) в Бундеслиге.
«4:0 – очень уверенная победа. Нам здорово удались несколько контратак, и благодаря ним мы в итоге разнесли соперника.
Раненый зверь всегда опасен – пожалуй, вот такие были ощущения (в среду «Бавария» проиграла «Саарбрюкену» в Кубке Германии – прим. Sports.ru). У нас была не лучшая неделя, и подобное огорчает.
Для меня это был лучший выездной матч, просто веселье. Будучи футболистом «Баварии», я ни разу здесь [на «Сигнал Идуна Парк»] не проигрывал. Атмосфера – потрясающая. Ради таких противостояний и стоит играть в футбол», – сказал хавбек «Баварии».
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
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