Доку из «Сити» набрал 20 очков за матч в Fantasy АПЛ – больше, чем за весь сезон. У него 1+4 против «Борнмута»
В 11-м туре АПЛ пять результативных Жереми Доку принести «Манчестер Сити» победу.
Бельгиец забил первый мяч команды, а затем отдал четыре голевые передачи подряд. «Сити» выиграл 6:1.
Таким образом, Доку набрал 20 очков в фэнтези-турнире АПЛ: +5 за гол, +12 за ассисты, а также +3 за полный матч. Доку в составе на 11-й тур у 49 (0,28%) фэнтези-менеджеров.
Ранее Доку за весь сезон набрал 19 фэнтези-очков. У него было два результативных действия: гол «Вест Хэму» и ассист с «Брайтоном».
В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Челси».
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