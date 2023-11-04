Доку из «Сити» набрал 20 очков за матч в Fantasy АПЛ – больше, чем за весь сезон. У него 1+4 против «Борнмута»

В 11-м туре АПЛ пять результативных Жереми Доку принести «Манчестер Сити» победу.

Бельгиец забил первый мяч команды, а затем отдал четыре голевые передачи подряд. «Сити» выиграл 6:1.

Таким образом, Доку набрал 20 очков в фэнтези-турнире : +5 за гол, +12 за ассисты, а также +3 за полный матч. Доку в составе на 11-й тур у 49 (0,28%) фэнтези-менеджеров.

Ранее Доку за весь сезон набрал 19 фэнтези-очков. У него было два результативных действия: гол « » и ассист с « ».

В следующем туре « » сыграет на выезде с « ».

Телеграм-канал обо всем Fantasy на Sports.ru