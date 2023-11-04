Гвардиола о 6:1 с «Борнмутом»: «Доку очень быстро освоился, он хорошо играл во всех матчах. Бернарду сыграл как Месси в эпизоде со вторым голом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Борнмутом».

«Горожане» одержали победу со счетом 6:1 в 11-м туре Ла Лиги. забил гол и отдал 4 результативных паса.

«Мы не ожидали того, как они играли в схеме с пятью защитниками. Мы забили в нужные моменты, второй тайм они начали лучше нас. При игре один в один они были агрессивны. Я очень уважаю, когда команда проигрывает со счетом 0:3, но ее игроки решительно играют один в один.

О Доку

«Он очень быстро освоился. Дело не только в сегодняшней игре, он сыграл очень хорошо во всех матчах. Мы очень рады».

О Бернарду

«Он экстраординарный игрок, он забил два отличных гола. В эпизоде со вторым голом он сыграл как Месси, Месси делал это много раз. Все счастливы, что он здесь».

О травме

«Вывих лодыжки, мы не хотели рисковать, он чувствовал дискомфорт. Он вернется, может быть, во вторник, но, может быть, и в следующее воскресенье», – сказал .

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