Гвардиола о 6:1 с «Борнмутом»: «Доку очень быстро освоился, он хорошо играл во всех матчах. Бернарду сыграл как Месси в эпизоде со вторым голом»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Борнмут Бернарду Силва Эрлинг Холанд Жереми Доку Футбол

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола подвел итоги игры с «Борнмутом».

«Горожане» одержали победу со счетом 6:1 в 11-м туре Ла Лиги. Жереми Доку забил гол и отдал 4 результативных паса.

«Мы не ожидали того, как они играли в схеме с пятью защитниками. Мы забили в нужные моменты, второй тайм они начали лучше нас. При игре один в один они были агрессивны. Я очень уважаю, когда команда проигрывает со счетом 0:3, но ее игроки решительно играют один в один.

О Доку

«Он очень быстро освоился. Дело не только в сегодняшней игре, он сыграл очень хорошо во всех матчах. Мы очень рады».

О Бернарду

«Он экстраординарный игрок, он забил два отличных гола. В эпизоде со вторым голом он сыграл как Месси, Месси делал это много раз. Все счастливы, что он здесь».

О травме Холанда

«Вывих лодыжки, мы не хотели рисковать, он чувствовал дискомфорт. Он вернется, может быть, во вторник, но, может быть, и в следующее воскресенье», – сказал Гвардиола

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10 комментариев

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Andre
Ого, Манчестер в Ла лиге играет)
+9
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+9
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Veron4
Показал Грилишу как нужно разрывать фланг
+5
0
+5
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ScaryClown$
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Пеп взял топового Доку вместо среднего Билингема ,как видим не прогадал.
+2
-2
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Krauvec Cool
Бернарду ЗМ сразу
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Moe Joe
Доку зверюга просто
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ramzan-ansar@mail.ru
Тот случай, когда игрок и команда нашли друг друга.
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alexis2020
Ответ GuruFutbola
Пеп из ноунеймов делает топарей, это вам не 100 млн спинера покупать)
Ну Доку не такой уж и ноунейм, еще на Евро сверкнул. Но Антони реально распиарен и не стоил таких денег
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-2
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Dimonty
Ответ alexis2020
Ну Доку не такой уж и ноунейм, еще на Евро сверкнул. Но Антони реально распиарен и не стоил таких денег
Хороший перфоманс на турнире сборных - не панацея.
0
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иц а мен
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Veron4
Показал Грилишу как нужно разрывать фланг
а че с грилишем? сдулся уже?
0
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