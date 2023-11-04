Фанаты «Фиорентины» призвали не проводить игру с «Юве» из-за наводнения в Тоскане, унесшего жизни 7 человек: «Город стоит на коленях, дома и жизни разрушены, а они думают о матче как ни в чем не бывало»

Фаны «Фиорентины» призвали не проводить матч с «Юве» из-за наводнения в Тоскане.

Ранее на Тоскану обрушилось наводнение, которое привело к гибели 7 человек и нанесло ущерб многочисленным зданиям, в том числе больницам, частным домам и предприятиям.

Вчера также обсуждался возможный перенос матча «Фиорентина» – «Ювентус» из-за плохой погоды, однако решение не было утверждено. Перенос не утвердили, но планируют наблюдать за обстановкой.

Активные фанаты «Фиорентины» выступили против проведения матча.

«Матч нельзя проводить. Часть нашего города полностью стоит на коленях, дома разрушены, жизни разрушены, и, хотя дождь продолжает идти, мы думаем о том, чтобы сыграть воскресный матч, как будто ничего не произошло.

Ясно, решительно и категорично Curva Fiesole просит отложить матч, направить энергию и ресурсы исключительно на помощь нашим людям, оказавшимся в затруднительном положении, а не на проведение спортивных мероприятий.

Мы требуем уважения к жертвам, к их семьям, к тем, кто потерял все за несколько часов и до сих пор оказывается брошенным, без электричества и газа, окруженным водой», – говорится в заявлении объединения Curva Fiesole.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!