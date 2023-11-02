Женщина впервые назначена резервным судьей на матч АПЛ. Ребекка Уэлч будет работать на игре «Фулхэм» – «МЮ» в субботу
Резервным арбитром на матч АПЛ впервые назначена женщина.
В качестве четвертого арбитра на матче «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» в эту субботу будет работать Ребекка Уэлч. Она станет первой в истории женщиной-арбитром в этой роли.
До Уэлч в судейские бригады на матчах АПЛ входили лишь три женщины – Венди Томс, Шон Мэсси-Эллис и Натали Эспиналл. При этом Мэсси-Эллис будет исполнять в матче «Фулхэма» и «Манчестер Юнайтед» функции ассистента ВАР.
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