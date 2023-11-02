Женщина впервые назначена резервным судьей на матч АПЛ. Ребекка Уэлч будет работать на игре «Фулхэм» – «МЮ» в субботу

Резервным арбитром на матч АПЛ впервые назначена женщина.

В качестве четвертого арбитра на матче « » – « » в эту субботу будет работать Ребекка Уэлч. Она станет первой в истории женщиной-арбитром в этой роли.

До Уэлч в судейские бригады на матчах входили лишь три женщины – Венди Томс, Шон Мэсси-Эллис и Натали Эспиналл. При этом Мэсси-Эллис будет исполнять в матче «Фулхэма» и «Манчестер Юнайтед» функции ассистента ВАР.

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