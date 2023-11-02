Женщина впервые назначена резервным судьей на матч АПЛ. Ребекка Уэлч будет работать на игре «Фулхэм» – «МЮ» в субботу

Теги Манчестер Юнайтед Фулхэм премьер-лига Англия судьи Шон Мэсси видеоповторы Футбол

Резервным арбитром на матч АПЛ впервые назначена женщина.

В качестве четвертого арбитра на матче «Фулхэм» – «Манчестер Юнайтед» в эту субботу будет работать Ребекка Уэлч. Она станет первой в истории женщиной-арбитром в этой роли.

До Уэлч в судейские бригады на матчах АПЛ входили лишь три женщины – Венди Томс, Шон Мэсси-Эллис и Натали Эспиналл. При этом Мэсси-Эллис будет исполнять в матче «Фулхэма» и «Манчестер Юнайтед» функции ассистента ВАР.

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9 комментариев

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Nickolay Lyskov
Ответ Rufatik
Есть ощущение, что именно в АПЛ впервые в истории футбола сыграет гибридная команда в состав которой войдут и мужчины и женщины. Возможно даже через год-другой. И это вовсе не удивит.
Я вот смотрю игры любимого МЮ, и есть ощущение, что такая команда, к сожалению, уже играет.
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Rufatik
Есть ощущение, что именно в АПЛ впервые в истории футбола сыграет гибридная команда в состав которой войдут и мужчины и женщины. Возможно даже через год-другой. И это вовсе не удивит.
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Rufatik
Ответ Nickolay Lyskov
Я вот смотрю игры любимого МЮ, и есть ощущение, что такая команда, к сожалению, уже играет.
Почти угадал. Только там мужики с яйцами и без них.
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ML26
Ответ Rufatik
Есть ощущение, что именно в АПЛ впервые в истории футбола сыграет гибридная команда в состав которой войдут и мужчины и женщины. Возможно даже через год-другой. И это вовсе не удивит.
Это тебе не фифа, бро) Женский футбол хоть и пиарят, но все знают их реальный уровень. Если профессиональная женская команда с треском проигрывает 14-то летним мальчикам, то о чем может идти речь?)
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This DayWalker
Ответ Rufatik
Есть ощущение, что именно в АПЛ впервые в истории футбола сыграет гибридная команда в состав которой войдут и мужчины и женщины. Возможно даже через год-другой. И это вовсе не удивит.
Я думаю это невозможно, хотя бы по антропометрическим данным. Представьте как какая-нибудь девушка-нападающий, будет срубаться каким-нибудь Тео Эрнандесом. Любая игра в корпус и девушка уже летит на трибуны.
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