Из-за миокардита Дост приостановил карьеру. Форвард НЕК терял сознание во время игры с АЗ

У Баса Доста диагностировано воспаление сердечной мышцы.

Нападающий НЕК потерял сознание во время игры 10-го тура чемпионата Нидерландов против , после чего был направлен в больницу.

«Сейчас я узнал от кардиолога, что стало причиной произошедшего. Я прошел множество обследований за последние дни, и они показали, что у меня миокардит. Причины воспаления могут быть различными, и последствия могут оказаться весьма серьезными, но мне повезло, что меня успешно реанимировали на поле. Не могу не выразить благодарность медперсоналу НЕК и АЗ за их адекватные действия.

Обследования будут продолжаться еще несколько дней, затем я отправлюсь домой, где мне необходимо отдохнуть и полностью оправиться от случившегося. Только после этого у меня будет больше информации о моем будущем.

Пока же я возьму паузу в футболе и проведу ближайшее время с семьей и близкими», – сообщил 34-летний форвард, на счету которого 18 игр за сборную Нидерландов.

В своем последнем матче забил и отдал голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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