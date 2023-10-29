Бас Дост потерял сознание во время матча АЗ – НЕК. Экс-форварда Нидерландов увезли в больницу

Теги высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу НЕК происшествия АЗ Бас Дост Здоровье Футбол

Экс-форвард сборной Нидерландов Бас Дост потерял сознание во время матча.

34-летний нападающий НЕК открыл счет в матче 10-го тура Эредивизи с АЗ, а затем отдал голевой пас.

Около 90-й минуты Бас упал на газон, и игра была приостановлена.

Футболисты обеих команд кольцом встали вокруг Доста, пока врачи оказывали ему помощь. Через несколько минут игрок пришел в себя. На месте был дефибриллятор, хотя нет сведений о том, использовали ли его.

Доста унесли с поля на носилках, болельщики скандировали его имя, футболист сумел поднять руки вверх.

Машина скорой помощи отвезла нападающего в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Команды решили сегодня не доигрывать матч.

Подробная статистика Доста, забившего 2 гола и отдавшего 1 ассист в 7 матчах лиги, доступна здесь.

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8 комментариев

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Артем Ивашкин
Смотрел матч в прямом эфире. Попал момент как Дост бился в конвульсиях. Страшновато смотрелось. Но в Твиттере быстро написали,что нападающий в сознании и попросил не волноваться.
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Roman Araslanov
Здоровья!
+6
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arriva
Ответ Aidos9419
в одно время зажигал в Вольфсбурге.. Здоровья!
В Спортинге был очень крут
+4
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+4
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Aidos9419
в одно время зажигал в Вольфсбурге.. Здоровья!
+2
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Ulukbek Kiyazov
Здоровья! Надеюсь все не так серьезно. Хороший футболист.
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Dzhansug Bukiya
А кто в курсе, он когда упал, его тело трясти начало довольно сильно, это о каком приступе говорит ?
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arriva
Ответ Dzhansug Bukiya
А кто в курсе, он когда упал, его тело трясти начало довольно сильно, это о каком приступе говорит ?
Может быть эпилепсия
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