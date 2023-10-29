Бас Дост потерял сознание во время матча АЗ – НЕК. Экс-форварда Нидерландов увезли в больницу

Экс-форвард сборной Нидерландов Бас Дост потерял сознание во время матча.

34-летний нападающий открыл счет в матче 10-го тура с , а затем отдал голевой пас.

Около 90-й минуты Бас упал на газон, и игра была приостановлена.

Футболисты обеих команд кольцом встали вокруг Доста, пока врачи оказывали ему помощь. Через несколько минут игрок пришел в себя. На месте был дефибриллятор, хотя нет сведений о том, использовали ли его.

Доста унесли с поля на носилках, болельщики скандировали его имя, футболист сумел поднять руки вверх.

Машина скорой помощи отвезла нападающего в больницу. Его жизни ничего не угрожает. Команды решили сегодня не доигрывать матч.

Подробная статистика , забившего 2 гола и отдавшего 1 ассист в 7 матчах лиги, доступна здесь.

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