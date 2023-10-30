Бас Дост, потерявший сознание во время матча АЗ – НЕК: «Чувствую себя хорошо. Фантастическая поддержка на поле»

Теги высшая лига Нидерланды сборная Нидерландов по футболу НЕК происшествия АЗ Бас Дост Здоровье Футбол

Здоровью Баса Доста, потерявшего сознание во время матча, ничего не угрожает.

Экс-форвард сборной Нидерландов, выступающий за НЕК, открыл счет в матче 10-го тура Эредивизи с АЗ, а затем отдал голевой пас. Около 90-й минуты Бас упал на газон, и игра была приостановлена.

Футболисты обеих команд кольцом встали вокруг Доста, пока врачи оказывали ему помощь. Через несколько минут игрок пришел в себя. Футболиста унесли с поля на носилках, после чего отвезли в больницу. Матч не был доигран.

«Я в порядке. На поле мне оказали фантастическую поддержку. Сейчас я в больнице и чувствую себя хорошо», – приводит слова Доста официальный твиттер НЕК.

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