Бас Дост, потерявший сознание во время матча АЗ – НЕК: «Чувствую себя хорошо. Фантастическая поддержка на поле»

Здоровью Баса Доста, потерявшего сознание во время матча, ничего не угрожает.

Экс-форвард сборной Нидерландов, выступающий за , открыл счет в матче 10-го тура с , а затем отдал голевой пас. Около 90-й минуты Бас упал на газон, и игра была приостановлена.

Футболисты обеих команд кольцом встали вокруг Доста, пока врачи оказывали ему помощь. Через несколько минут игрок пришел в себя. Футболиста унесли с поля на носилках, после чего отвезли в больницу. Матч не был доигран.

«Я в порядке. На поле мне оказали фантастическую поддержку. Сейчас я в больнице и чувствую себя хорошо», – приводит слова официальный твиттер НЕК.

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