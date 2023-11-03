Где смотреть Боруссия Дортмунд – Бавария, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии) 4 ноября
В субботу, 4 ноября, сыграют Боруссия Дортмунд и Бавария в 10 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
- Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Бавария
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
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