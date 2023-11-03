Где смотреть Боруссия Дортмунд – Бавария, во сколько прямая трансляция матча, Бундеслига (Чемпионат Германии) 4 ноября

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Футбол

В субботу, 4 ноября, сыграют Боруссия Дортмунд и Бавария в 10 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).

  • Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк».
  • Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Футбол.
  • Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Боруссия Дортмунд – Бавария

  • Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.

Боруссия Дортмунд: все новости

Бавария: все новости

Бундеслига (Чемпионат Германии по футболу): все новости

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий