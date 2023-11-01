«Хетафе» со счетом 12:0 обыграл «Тардьенту» из 6-й лиги Испании в Кубке. Это крупнейшая победа в истории клуба

«Хетафе» забил 12 мячей в матче Кубка Испании.

В 1-м раунде Кубка « » обыграл «Тардьенту» из 6-го дивизиона Испании со счетом 12:0, одержав самую крупную победу в своей истории.

«Хетафе» стал лишь третьей командой , которой удалось забить 12 голов в одном матче Кубка Испании. В 1984 году это сделал хихонский «Спортинг», обыграв «Сьеро» со счетом 12:0.

Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!