«Хетафе» со счетом 12:0 обыграл «Тардьенту» из 6-й лиги Испании в Кубке. Это крупнейшая победа в истории клуба
«Хетафе» забил 12 мячей в матче Кубка Испании.
В 1-м раунде Кубка «Хетафе» обыграл «Тардьенту» из 6-го дивизиона Испании со счетом 12:0, одержав самую крупную победу в своей истории.
«Хетафе» стал лишь третьей командой Ла Лиги, которой удалось забить 12 голов в одном матче Кубка Испании. В 1984 году это сделал хихонский «Спортинг», обыграв «Сьеро» со счетом 12:0.
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Хетафе:
Но это даже не Терсера, а региональная лига, где тот же соперник Хетафе на последнем месте сидит. Так что удивляться не стоит таким счетам