«Хетафе» со счетом 12:0 обыграл «Тардьенту» из 6-й лиги Испании в Кубке. Это крупнейшая победа в истории клуба

Теги Хетафе Ла Лига Кубок Испании рекорды Тардьента Футбол

«Хетафе» забил 12 мячей в матче Кубка Испании.

В 1-м раунде Кубка «Хетафе» обыграл «Тардьенту» из 6-го дивизиона Испании со счетом 12:0, одержав самую крупную победу в своей истории.

«Хетафе» стал лишь третьей командой Ла Лиги, которой удалось забить 12 голов в одном матче Кубка Испании. В 1984 году это сделал хихонский «Спортинг», обыграв «Сьеро» со счетом 12:0.

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9 комментариев

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Zlatan Ibra
Етить! Это уже даже не хоккей, это настольный теннис какой-то!
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JENNINGS
Там и «Бетис» десятку какому-то «Hernan Cortes» отгрузил)
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FOOTBALL Live
ну так нельзя унижать
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xDe xDe
Толпа фанатов разных клубов Ла Лиги: Хетафе - антифутбол!
Хетафе:
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Writer 1
С учётом, что уже в Сегунде Б, Терсере идёт разбивка на десятки групп, то, это наверно уровень Городской лиги
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JENNINGS
Ответ Zlatan Ibra
Етить! Это уже даже не хоккей, это настольный теннис какой-то!
В настольном теннисе и то до 11 очков )))
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Patrick Lindberg
Ответ JENNINGS
Там и «Бетис» десятку какому-то «Hernan Cortes» отгрузил)
И успел уже пропустить.
Но это даже не Терсера, а региональная лига, где тот же соперник Хетафе на последнем месте сидит. Так что удивляться не стоит таким счетам
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