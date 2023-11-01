Экс-защитник сборной России Бугаев получил 7 суток ареста за сопротивление сотрудникам полиции. Его проверяли по делу о незаконном обороте наркотиков

Теги Локомотив Алексей Бугаев премьер-лига Россия Сборная России по футболу происшествия Торпедо Краснодар Футбол

Экс-защитник сборной России Алексей Бугаев получил 7 суток ареста.

Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, проверявшим его в рамках расследования дела о незаконном обороте наркотиков. 

«28 октября Прикубанским районным судом города Краснодара рассмотрено дело об административном правонарушении, возбужденное в отношении Алексея Бугаева.

Экс-футболист оказал сопротивление сотрудникам полиции, проводившим оперативные мероприятия по установлению его причастности к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

В судебном заседании он не отрицал, что пытался скрыться от полицейских. Судом Бугаев признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного ареста на срок 7 суток», – говорится в сообщении объединенной пресс‑службы судов Краснодарского края.

Бугаев, выступавший за «Торпедо», «Локомотив» и «Краснодар», завершил профессиональную карьеру в 2010 году в возрасте 29 лет. За сборную России защитник провел 7 матчей и был участником Евро‑2004.

В составе «Локомотива» в 2005 году он выиграл Суперкубок России и стал бронзовым призером чемпионата страны.

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10 комментариев

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Женька Овомоела
там фишка не в сопротивлении, его взяли с полкило мефедрона в кармане) щас уедет на двадцатку
+3
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+3
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Andreir888
Административка - это только начало, там срок приличный светит по 228 УК...
+1
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+1
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Мукунку хороший
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mootoo
он вроде уже и закладки признал
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atomio
Ему надо было вовремя уехать в другую страну, как Промесу )
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Крыс Пол
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Трент Резнор
Ответ Мукунку хороший
Комментарий удален пользователем
Не, там кто-то из десептиконов. Мефедрон какой-то.
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