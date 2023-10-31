Кубок Италии. «Салернитана» примет «Сампдорию», «Болонья» против «Вероны»

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«Болонья» во вторник примет «Верону» во 2-м раунде Кубка Италии.

В четверг «Торино» сыграет дома с «Фрозиноне».

Кубок Италии

2-й раунд

Кремонезе – Читтаделла
Дата проведения
31 октября, 17.00, «Stadio Giovanni Zini»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Сампдория
Дата проведения
31 октября, 20.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Болонья – Верона
Дата проведения
31 октября, 23.00, «Ренато Далль'Ара»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Дженоа – Реджана
Дата проведения
1 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лечче – Парма
Дата проведения
1 ноября, 20.00, «виа дель Маре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Кальяри
Дата проведения
1 ноября, 23.00, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сассуоло – Специя
Дата проведения
2 ноября, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Торино – Фрозиноне
Дата проведения
2 ноября, 23.00, «Олимпико ди Торино»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Кубка Италии

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