Кубок Италии. «Салернитана» примет «Сампдорию», «Болонья» против «Вероны»
«Болонья» во вторник примет «Верону» во 2-м раунде Кубка Италии.
В четверг «Торино» сыграет дома с «Фрозиноне».
2-й раунд
- Дата проведения
- 31 октября, 17.00, «Stadio Giovanni Zini»
- Дата проведения
- 31 октября, 20.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 31 октября, 23.00, «Ренато Далль'Ара»
- Дата проведения
- 1 ноября, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 1 ноября, 20.00, «виа дель Маре»
- Дата проведения
- 1 ноября, 23.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 2 ноября, 20.00, «Читта-дель-Триколоре»
- Дата проведения
- 2 ноября, 23.00, «Олимпико ди Торино»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Мы построили спортивный город! Здесь можно покататься на метро, посмотреть пирамиды и выиграть призы!
Комментарии