Тиаго Силва: «Конец моей карьеры приближается, и это нелегко»

Тиаго Силва высказался о скором завершении игровой карьеры.

«Конец моей карьеры приближается, и это нелегко. Нужно думать о том, когда ты закончишь, какой клуб будет последним, нужно думать о семье, мои дети играют за «Челси»…

Сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы насладиться последним годом контракта с «Челси». Я не знаю, что произойдет в следующем году, но я очень доволен своей карьерой», – сказал 39-летний защитник « » Sky Italy.

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