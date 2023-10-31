Тиаго Силва: «Конец моей карьеры приближается, и это нелегко»

Теги Челси премьер-лига Англия Тиаго Силва Футбол

Тиаго Силва высказался о скором завершении игровой карьеры.

«Конец моей карьеры приближается, и это нелегко. Нужно думать о том, когда ты закончишь, какой клуб будет последним, нужно думать о семье, мои дети играют за «Челси»…

Сейчас я просто сосредоточен на том, чтобы насладиться последним годом контракта с «Челси». Я не знаю, что произойдет в следующем году, но я очень доволен своей карьерой», – сказал 39-летний защитник «Челси» Sky Italy.

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8 комментариев

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onsigne
Жаль даже, что лучшие сезоны провел не в Англии, Италии или Испании.
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Astella Guccio
Лучший. Хороший лидер.
+2
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Ринчар_1988
Не многие могли в 39 играть на таком высоком уровне. Часто футболисты с возрастом съезжают
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Sergey Kuznetsov
Динамо мощного типа воспитали, не могу представить до какого возраста будет играть Смолов
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JENNINGS
Ответ QWertY
Нифига себе, Силве 39 лет, а он до сих пор играет в не самом последнем клубе АПЛ. Даже тут Кришти курит в сторонке
Модричу - 38, и по-прежнему в топе лучших футболистов мира!
+1
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QWertY
Ответ JENNINGS
Модричу - 38, и по-прежнему в топе лучших футболистов мира!
Ну Модрич бист, тут без сомнений, я просто думал, что Силве максимум 36
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