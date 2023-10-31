Ишков интересен «Краснодару». 18-летний хавбек «Урала» нравится Ивичу (Иван Карпов)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Урал Владимир Ивич Краснодар Илья Ишков Футбол

Хавбек «Урала» Илья Ишков интересен «Краснодару».

18-летний игрок очень нравится главному тренеру «быков» Владимиру Ивичу, сообщает журналист Иван Карпов.

По данным источника, серб обратил внимание на Ишкова 24 сентября в матче Мир РПЛ с «Уралом» (2:0).

Двойной промах полузащитника с пенальти в игре с «Локомотивом» (2:2) не испортил впечатления от его игры. Более того, Ишков интересен и другим клубам Премьер-лиги.

В 12 матчах текущего сезона РПЛ на счету футболиста 1 гол. Подробнее его статистика – здесь.

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