Арсен Венгер: «Тоттенхэм» станет одним из претендентов на чемпионство в АПЛ. «Шпоры», «Арсенал», «Сити», «Ливерпуль» – лучшая четверка лиги»
Арсен Венгер считает, что «Тоттенхэм» может побороться за чемпионство в АПЛ.
После 10 проведенных туров «шпоры» занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Места в первой четверке занимают «Арсенал», «Манчестер Сити» (по 24 балла) и «Ливерпуль» (23).
«Мне всегда нравится говорить то, что я чувствую на самом деле. В глубине души я верю, что «Тоттенхэм» станет одним из претендентов на чемпионство.
Они купили Джеймса Мэдисона, который является отличным игроком. Он является связующим звеном между опорной зоной полузащиты и атакующей и привнес в команду немного технического творчества.
Они купили Микки ван де Вена, которого я нахожу абсолютно исключительным игроком. До этого у них были проблемы в этой зоне, и [Уго] Льорис тоже провел прошлый сезон не лучшим образом. И перемещение Сона в центр работает очень хорошо.
Что касается первой четверки АПЛ, то я назову «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Сити», конечно же. Они выглядят как лучшая четверка лиги на данный момент», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» в эфире beIN Sports.
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