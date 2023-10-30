Арсен Венгер: «Тоттенхэм» станет одним из претендентов на чемпионство в АПЛ. «Шпоры», «Арсенал», «Сити», «Ливерпуль» – лучшая четверка лиги»

Теги Ливерпуль Арсен Венгер Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Тоттенхэм Сон Хын Мин Джеймс Мэддисон Микки ван де Вен Футбол

Арсен Венгер считает, что «Тоттенхэм» может побороться за чемпионство в АПЛ.

После 10 проведенных туров «шпоры» занимают 1-е место в турнирной таблице, набрав 26 очков. Места в первой четверке занимают «Арсенал», «Манчестер Сити» (по 24 балла) и «Ливерпуль» (23). 

«Мне всегда нравится говорить то, что я чувствую на самом деле. В глубине души я верю, что «Тоттенхэм» станет одним из претендентов на чемпионство.

Они купили Джеймса Мэдисона, который является отличным игроком. Он является связующим звеном между опорной зоной полузащиты и атакующей и привнес в команду немного технического творчества.

Они купили Микки ван де Вена, которого я нахожу абсолютно исключительным игроком. До этого у них были проблемы в этой зоне, и [Уго] Льорис тоже провел прошлый сезон не лучшим образом. И перемещение Сона в центр работает очень хорошо.

Что касается первой четверки АПЛ, то я назову «Арсенал», «Ливерпуль», «Тоттенхэм» и «Сити», конечно же. Они выглядят как лучшая четверка лиги на данный момент», – сказал бывший главный тренер «Арсенала» в эфире beIN Sports.

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8 комментариев

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Влад Железняков
Ответ Ман Сити
Не согласен с ним. У ливера нет игры, только беготня + где-то судьи тащат как против Эвертона или Брайтона. Обычно беготня выдыхается и ливер опускается вниз. Так что думаю Арсенал, Сити, Тотенхем и Ньюкасл будут в 4-ке. Но за чемпионство пока бьются 3 команды.
если б не судьи Ливерпуль был бы сейчас на первом месте. Где судьи тащат? ты вообще их игры видел? о какой беготне речь?
+6
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Marcus-light
Зависит от зимнего перерыва. Тоттенхэм уже немного захлебывается, резерва толком нет. Но если Мэдисон отыграет так весь сезон, будет лучшим игроком лиги, вне сомнений
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Сергей Царан
Не, ну если ттх и дальше против прямых конкурентов по 16 игроков выставлять будут, то да, АПЛ они возьмут, равная игра будет, разве что с сити
+4
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Sergey Kuznetsov
Пожалуй, соглашусь с авторитетным человеком! Но больше всех сомневаюсь в ТТХ, не уверен, что на дистанции они вывезут такой футбол, учитывая не самую длинную скамейку.
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CaspeR
Ответ Влад Железняков
если б не судьи Ливерпуль был бы сейчас на первом месте. Где судьи тащат? ты вообще их игры видел? о какой беготне речь?
Ты серьёзно пытаешься что-то донести до этого клоуна?)
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Yri Yrov
беда Ливерпуля была в полузащитниках, что показало время, они будут идти на всех четырёх фронтах до конца, как в поза прошлом сезоне, и выцепят хотя бы одну чашку
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